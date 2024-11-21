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Giriş Tarihi: 21.11.2024 08:13

BUDO'nun bazı seferleri iptal edildi

Meteoroloji Genel Müdürlüğünün Marmara Bölgesi'ni etkisi altına alan elverişsiz hava şartları sebebiyle BUDO, bugün yapacakları bazı seferlerin iptal edildiğini duyurdu.

İHA
BUDO’nun bazı seferleri iptal edildi
Meteoroloji Genel Müdürlüğünün Marmara Bölgesi'ni etkisi altına alan elverişsiz hava şartları sebebiyle BUDO, bugün yapacakları bazı seferlerin iptal edildiğini duyurdu.
Bursa Deniz Otobüsleri'nde (BUDO) iptal edilen seferler şu şekilde:
"07.00 Bursa (Mudanya)- İstanbul (Eminönü/Sirkeci), 08.00 İstanbul (Eminönü/Sirkeci)- Bursa (Mudanya), 09.30 Bursa (Mudanya) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci), 09.30 Bursa (Mudanya) - Armutlu (İhlas), 10.00 Armutlu (İhlas) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci, 11.30 İstanbul (Eminönü/Sirkeci) - Bursa (Mudanya, 11.30 İstanbul (Eminönü/Sirkeci) - Armutlu (İhlas, 12.55 Armutlu (İhlas) - Bursa (Mudanya)"

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BUDO'nun bazı seferleri iptal edildi
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