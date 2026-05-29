Haberler Yaşam Haberleri Budur’da akıllara zarar olay! Polisin ‘dur’ ihtarına uymadı: Alkollü sürücü arkadaşlarıyla ceza hesabı yaptı!
Giriş Tarihi: 29.05.2026 11:20

Burdur'da polis ekiplerinin 'dur' ihtarına uymayan sürücünün yaptığı akıllara durgunluk verdi. Kaçan alkollü sürücü kısa süre içerisinde yakalanırken uzun süre yazılan cezaları arkadaşlarıyla hesaplamaya çalıştı. Toplamda 315 bin liralık idari para cezası uygulanan sürücü ekiplerle pazarlık yapmaya çalıştı. İşte detaylar…

İHA Yaşam
Olay, gece saatlerinde Burdur-Antalya kara yolu Antalya Kavşağı'nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Mustafa G. idaresindeki 15 ACF 077 plakalı otomobil polis ekiplerinin 'dur' ihtarına uymayarak kaçtı. Ekipler tarafından bahse konu otomobil kısa süre sonra Tepe Mahallesi Büğdüz Caddesi üzerinde durduruldu.

PROMİLİ YÜKSEK ÇIKTI

Yapılan alkol kontrolünde sürücünün 0.65 promil alkollü olduğu tespit edilirken sürücünün ehliyetinin olmadığı belirlendi. Sürücüye ve araç sahibine toplamda 315 bin lira idari para cezası uygulanırken otomobil 2 ay süreyle trafikten men edildi.

CEZA PAZARLIĞI YAPMAYA ÇALIŞTI

Polis ekipleri tarafından yazılan ceza öncesinde pazarlık yapmaya çalışan alkollü sürücü, yazılan cezaların ardından da uzun süre yanında bulunan arkadaşı ile cezaları toplamaya çalıştı.

Haber Girişi Buse Sever - Editör
