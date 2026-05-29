Budur’da akıllara zarar olay! Polisin ‘dur’ ihtarına uymadı: Alkollü sürücü arkadaşlarıyla ceza hesabı yaptı!

PROMİLİ YÜKSEK ÇIKTI

Yapılan alkol kontrolünde sürücünün 0.65 promil alkollü olduğu tespit edilirken sürücünün ehliyetinin olmadığı belirlendi. Sürücüye ve araç sahibine toplamda 315 bin lira idari para cezası uygulanırken otomobil 2 ay süreyle trafikten men edildi.