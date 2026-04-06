Büfeden çaldığı döner bıçağıyla boğazını kesip kendisini yaraladı

Dehşet veren olay saat 12.30 sıralarında Fatih Sirkeci Vapur İskelesi'nde meydana geldi. Bir büfeden döner bıçağını çalan şahıs, henüz bilinmeyen bir nedenle bağırmaya başladı ve ardından boğazını kesti.

Olayı gören vatandaşlar durumu hemen sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri, ağır yaralanan şahsa ilk müdahaleyi olay yerinde yaptı. Yaralı, ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Olayı gören vatandaşlar şahısın büfeden aldığı bıçağı kendisine ve boğazına sapladığı ve üzerini çıkararak 'Ben mehdiyim kıyamet kopsun' diye bağırdığı ve sahil taşlarının üzerine uzanarak yattığını söylediler. Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, olayla ilgili inceleme başlatıldı.