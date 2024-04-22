Buğday üreticilerine ‘pas hastalığı’ uyarısı

Türkiye'nin önemli buğday üretim merkezlerinden Edirne ve Tekirdağ'da sıcak hava ve nem nedeniyle bazı buğday tarlalarında pas hastalığı görülmeye başlandı, üreticilere hastalıkla mücadele konusunda uyarılar yapıldı. Trakya Üniversitesi (TÜ) Bitki Islahı Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü Prof. Dr. Yalçın Kaya, üreticilere, verim kaybına neden olan pas hastalığına karşı önleyici ilaç kullanmalarını önerdi. Üreticilerin tarlalarını sık sık kontrol ederek, ziraat odalarıyla Tarım ve Orman Müdürlüklerinin uyarılarını dikkate almaları gerektiğini vurgulayan Kaya, "Buğdayda tam başaklanma dönemine girmek üzereyiz. Bölgemizde yağışlı bir dönemdeyiz ve yağışların devam etmesi bekleniyor. Bu anlamda pas hastalığına karşı koruyucu bir ilaçlama yapılması gerekiyor. Pas hastalığı bulaşmadan tarlalar ilaçlanmalı. Bu ilaçlamayla bitki 20-25 gün korumaya alınmalı. Verimi en önemli şekilde etkileyen bayrak yaprağının çıktığı dönemdeyiz. Bu yaprakları dane doldurma dönemine kadar ne kadar sağlıklı muhafaza edersek o kadar yüksek verim alacağız" dedi.