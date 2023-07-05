Bugs Bunny Karakterleri - Bugs Bunny Karakterlerinin İsimleri ve Özellikleri

Bir tavşanın başından geçen maceralardan bahsedilen bir çizgi film olan Bugs Bunny karakterleri sayı olarak oldukça azdır. Bugs, onu avlamak için gece gündüz uğraşanlarla devamlı çatışır. Ancak zekası, kurnazlığı ve cesareti ile her zaman kazanan taraf olur. Bugs Bunny karakterlerinin isimleri ve özellikleri incelendiğinde, çocuklara iyilikle ilgili birtakım dersler verdiği söylenebilir. İşte Bugs Bunny'deki karakterler ile ilgili detaylar…

Bugs Bunny Karakterleri Kimdir?

Amerikan film yapım ve televizyon yayın şirketi Warner Bros'un yaratmış olduğu kurgusal bir evren olan Looney Tunes'un, en meşhur karakterlerinden biri de şüphesiz Bugs Bunny'dir. Ben Hardaway ile Tex Avery tarafından yaratılan, ilk kez 1938 yılında ortaya çıkan ve çok sevilen Bugs Bunny, günümüzde hala ilgi ile izlenen bir çizgi seridir.

İnsansı özelliklere sahip bir erkek tavşan olan Bugs, iki ayağının üzerinde yürümesi, uzun kulakları, bacakları ve kolları, dişleri, umursamaz tavrı ve sürekli havuç yemesi ile akıllara kazınmıştır. Onun en büyük düşmanı avcılıkla uğraşan Elmer Fudd'dır. Fakat hiçbir zaman başarılı olamamış ve Bugs Bunny'e karşı hep yenilmiştir. Çünkü Bugs, sivri zekalı, kurnaz ve çok beceriklidir. Bu özellikleri sayesinde her türlü zor durumun içinden kolaylıkla çıkar. Bugs Bunny'deki tüm karakterler şunlardır:

Bugs Bunny: Çizgi dizinin ana karakteri olan erkek tavşandır. Sürekli havuç ile beslenir ve gözlerden uzak olan yeraltındaki mütevazi evinde yaşar. Genellikle yalnız olan Bugs'ın en tehlikeli düşmanı ise avcı insanlardır. Elmer Fudd da onlardan biridir. Elinde tüfeği ile tanınan bu karakter, Bugs Bunny'yi avlamak için sürekli peşine düşer. Ancak her zaman önüne engeller çıkar. Çünkü Bugs'ın zekası, onu yenilmez kılan en önemli özelliğidir. Siyah tüylü bir ördek olan Duffy Duck ise Bugs'ın bazen en büyük destekçisi bazen de rakibi olarak ortaya çıkar.

Honey Bunny: Bugs Bunny'nin, Lola Bunny'den önceki kız arkadaşıdır. Kulaklarının arasındaki kurdelesi ve giyimi ile dişi olduğu kolaylıkla anlaşılabilir.

Lola Bunny: Kulaklarını tıpkı saç gibi toka ile toplaması, giydiği şortu veya mini eteği ile dikkat çeken güzel bir dişi tavşandır. O aynı zamanda Bugs Bunny'nin sevgilisidir.

Elmer Fudd: Bugs Bunny'nin en büyük düşmanı olan avcıdır. Avcı kıyafeti giyer ve elinde sürekli tüfeği bulunur. Her zaman ormanın derinliklerinde gezer ve tavşan arar. Ancak Bugs Bunny oldukça dişli bir karaktere sahip olduğu için onu gafil avlamak Elmer için oldukça zordur. Kötü bir karakter olduğundan dolayı sürekli kaybeden taraftır.

Domuz Porky: Her bölümde olmasa da ara sıra ortaya çıkan karakterlerden biridir. Mavi ceketi ve kırmızı papyonu ile zengin bir görünüme sahiptir.

Yosemite Sam: Korsanlık, haydutluk, kovboyluk ve maden arayıcılığı yapan eli silahlı bu karakter, zaman zaman Bugs Bunny'e düşman olarak görülür. Kaos yaratmaktan hoşlanan Yosemite Sam, girdiği her ortamda terör estirir. Bugs'tan da nefret ettiği için onu vurmaya çalışır, fakat bu zeki tavşan her zaman kurtulmayı başarır.