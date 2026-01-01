Bugün (1 Ocak) bankalar, kargolar, noterler, eczaneler ve hastaneler açık mı, kapalı mı?

1 OCAK'TA ECZANELER AÇIK MI KAPALI MI?

1 Ocak resmi tatildir. Bu tarihte kamu kurum ve kuruluşları kapalı olacak. Hastaneler, sağlık ocakları 1 Ocak'ta hizmet vermeyecek. Eczaneler de bu tarihte kapalı olacak. Ancak ilaç tedariği yapmak istiyorsanız nöbetçi eczanelere bakabilirsiniz.

NÖBETÇİ ECZANELER NEREDEN ÖĞRENİLİR?

Türk Eczacıları Birliğince bildirilen ve il sağlık müdürlüklerince onaylanan nöbetçi eczane bilgileri, e-Devlet'te yer alıyor. Vatandaşlar, burada nöbetçi eczanelerin adres bilgilerinin yanı sıra konum bilgilerine de kolaylıkla erişilebiliyor.