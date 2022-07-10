Bugün AVM’ler açık mı, bayramda alışveriş merkezleri kaça kadar açık? 10 Temmuz 2022 AVM’ler saat kaçta açılıyor ve kapanıyor?

Bugün AVM'ler açık mı, kapalı mı, ne zaman açılıyor ve kapanıyor gibi sorular, bayramın en çok merak edilenleri arasında yerini aldı. 9-10-11-12 Temmuz tarihlerinde idrak edilen Kurban Bayramı süresince AVM, kafe, restoran ve mağazaların çalışma durumu merak ediliyor. Peki, 10 Temmuz 2022 AVM'ler saat kaçta açılıyor, bayramda alışveriş merkezleri kaça kadar açık ve kaçta kapanıyor? İşte merak edilenlerin yanıtı!
BAYRAMDA AVM'LER AÇIK MI, KAPALI MI?
İslam aleminin mübarek bayramlarından biri olan Kurban Bayramı geldi çattı. Bazı vatandaşlar, bayram tatilini memleketinde değerlendirmeyi tercih ederken bazı kişiler ise yaşadığı şehirde geçiriyor. Bayramda alışveriş merkezlerine gidip alışveriş yapmak, yemek yemek ve aileleriyle vakit geçirmek isteyenler AVM çalışma saatlerini sorguluyor. İşte ''Bayramda AVM'ler açık mı?'' sorusunun yanıtı!
BAYRAMDA AVM'LER KAÇTA AÇILIYOR VE KAÇTA KAPANIYOR?
Resmi kurumların kapalı olacağı Kurban Bayramı süresince AVM'ler hizmet vermeye devam ediyor. Ancak AVM'lerin kaçta açılıp kapanacağı konusunda henüz resmi bir açıklama bulunmuyor.
Geçtiğimiz Ramazan Bayramı'nda AVM'ler, öğleden sonra hizmet vermeye başlamıştı. Fakat bu sene AVM'lerin Kurban Bayramı'nda çalışma saatleri ile ilgili henüz bir açıklama bulunmuyor.
AVM'lerin bayramın birinci günü saat 14.00'da açılacağı ve saat 22.00'da kapanacağı düşünülüyor. AVM'ler bayramın diğer günleri ise saat 10.00'da açılacağı ve saat 22.00'da kapanacağı öngörülüyor.
Bayram süresince gerçekleştireceğiniz AVM ziyaretlerinizden önce en doğru açılış ve kapanış saatlerini öğrenmek için gideceğiniz mağazayı veya AVM'yi arayabilirsiniz.