Bugün AVM’ler açık mı, çalışıyor mu? Bayramda AVM’ler saat kaçta açılacak, kaçta kapanacak?

Bayram tatilinde bazı kurum ve iş yerlerinin çalışma durumu vatandaşlar tarafından araştırılıyor. Özellikle de pek çok mağaza ve yeme içme alanının bir arada bulunduğu AVM'ler araştırmalar arasında sıkça yer alıyor. Bugün AVM'ler açık mı, bayramın ilk günü çalışıyor mu sorusuyla incelenen konuyla ilgili açıklamalar takip ediliyor. Peki, bayramda AVM'ler saat kaçta açılacak, kaçta kapanacak? İşte yanıtı…
BAYRAMDA AVM'LER AÇIK MI?
Geçtiğimiz yıllarda alışveriş merkezleri bayramlarda çalışmayı sürdürdüğü için bu yıl da AVM'ler faaliyette olması bekleniyor.
Ancak Ramazan Bayramı'nın ilk günü yani 30 Mart Pazar günü bazı AVM'ler saat 12.00 ya da 13.00'te açılacak, 22:00'de kapanacak.
31 Mart ve 1 Nisan bayram günlerinde de AVM'lerin 10:00 - 22:00 saatleri arasında hizmet verecekleri tahmin ediliyor.
Bu nedenle AVM ziyaretlerinizden önce en doğru açılış ve kapanış saatlerini öğrenmek için gideceğiniz mağazayı veya AVM'yi arayabilirsiniz.