Bugün AVM’ler açık mı, çalışıyor mu? Bayramda AVM’ler saat kaçta açılacak, kaçta kapanacak?

Ancak Ramazan Bayramı'nın ilk günü yani 30 Mart Pazar günü bazı AVM'ler saat 12.00 ya da 13.00'te açılacak, 22:00'de kapanacak.

31 Mart ve 1 Nisan bayram günlerinde de AVM'lerin 10:00 - 22:00 saatleri arasında hizmet verecekleri tahmin ediliyor.

Bu nedenle AVM ziyaretlerinizden önce en doğru açılış ve kapanış saatlerini öğrenmek için gideceğiniz mağazayı veya AVM'yi arayabilirsiniz.