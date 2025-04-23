Bugün bankalar açık mı, kapalı mı? 23 Nisan özel ve kamu bankaları çalışıyor mu, EFT ve havale yapılıyor mu?

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nın resmi tatil olması sebebiyle bugün bankaya gitmesi gereken vatandaşlar ya da EFT ve havale gibi işlemleri olanlar, bugünün işleyişini merak ediyor. Bilindiği üzere resmi tatillerde bankaların çalışma düzeni değişiyor. Peki, 23 Nisan bankalar açık mı, kapalı mı? İşte banka çalışma saatleri ve para transferi detayları...
23 NİSAN'DA BANKALAR AÇIK MI?
23 Nisan resmi tatil olduğu için bankalar kapalı olacak.
23 Nisan, yıl içerisindeki resmi tatil günleri arasında yer alıyor. Bu yıl 23 Nisan Çarşamba gününe denk geliyor ve resmi tatil kapsamında değerlendiriliyor. Bu nedenle birçok kamu kurumu ve özel kuruluşta olduğu gibi bankalar da bu tarihte hizmet vermeyecek.
Bankalar, 23 Nisan Çarşamba günü kapalı olacak. Finansal işlemlerini planlayan vatandaşların bu durumu göz önünde bulundurması önem taşıyor. Bankalar, bir günlük tatilin ardından 24 Nisan Perşembe günü normal çalışma düzenine geri dönecek.
23 NİSAN'DA EFT VE HAVALE YAPILIYOR MU?
23 Nisan resmi tatil olduğu için bankalar kapalı olacak. Bu nedenle farklı bankalar arasında yapılan EFT işlemleri, bankaların yeniden hizmete başladığı 24 Nisan Perşembe günü işleme alınacak.
Ayrıca FAST (Fonların Anlık ve Sürekli Transferi) sistemi sayesinde, vatandaşlar resmi tatil günlerinde de belirli limitler dahilinde 7/24 para transferi yapabilecek.