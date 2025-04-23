Bugün bankalar açık mı, kapalı mı? 23 Nisan özel ve kamu bankaları çalışıyor mu, EFT ve havale yapılıyor mu?

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nın resmi tatil olması sebebiyle bugün bankaya gitmesi gereken vatandaşlar ya da EFT ve havale gibi işlemleri olanlar, bugünün işleyişini merak ediyor. Bilindiği üzere resmi tatillerde bankaların çalışma düzeni değişiyor. Peki, 23 Nisan bankalar açık mı, kapalı mı? İşte banka çalışma saatleri ve para transferi detayları...