Dört gün süren Kurban Bayramı, 12 Temmuz tarihi itibarıyla son buldu. Kurban Bayramı tatilinin 15 Temmuz ile birleştirilerek 9 güne çıkarılmasıyla 13-14 Temmuz tarihleri idari izin kapsamına alındı. Bayram tatili boyunca banka, hastane, PTT gibi resmi kurum ve kuruluşlar hizmet vermedi. Hal bölye olunca bankada işlem yatırmak isteyen vatandaşlar gözlerini 13-14 Temmuz bayram sonrası bankaların çalışma durumuna çevirdi. Öte yandan EFT ve havale işlemlerinin yapılıp yapılmadığı da merak ediliyor. Peki, bugün bankalar açık mı, kapalı mı, tatil mi? Bayram sonrası bankalar çalışıyor mu, ne zaman açılacak? İşte 13-14 Temmuz 2022 Akbank, Halkbank, Ziraat Bankası, Vakıfbank çalışma saatleri.
BUGÜN BANKALAR AÇIK MI, KAPALI MI?
9 Temmuz'da başlayan Kurban Bayramı, 12 Temmuz'da sona erdi. Bayramda bankaların kapalı olması nedeniyle işlemlerin bayram sonrası yapılacağı bildirildi. Ancak bayram tatilinin 9 güne çıkarılmasıyla birlikte bankaların 13-14 Temmuz'da çalışıp çalışmadığı merak konusu oldu. İşte bankaların açılış tarihi ile ilgili bilgiler;
13 TEMMUZ 2022 BAYRAM SONRASI BANKALAR ÇALIŞIYOR MU?
Borsa İstanbul ile paralel bir çalışma takvimine sahip olan özel ve kamu bankaları, borsanın çalışması durumunda faaliyetlerini sürdürüyor. Borsa İstanbul'un bayram tatilinin 12 Temmuz'da sona ermesiyle bankalar da çarşamba günü hizmet verecek.
Buna göre, bayram boyunca kapalı olan bankalar, bayram sonrası 13 Temmuz Çarşamba ve 13 Temmuz Perşembe günleri açık olacak. Ancak 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nün resmi tatil olması nedeniyle bankalar, cuma günü kapalı olacak.