13 TEMMUZ 2022 BAYRAM SONRASI BANKALAR ÇALIŞIYOR MU?

Borsa İstanbul ile paralel bir çalışma takvimine sahip olan özel ve kamu bankaları, borsanın çalışması durumunda faaliyetlerini sürdürüyor. Borsa İstanbul'un bayram tatilinin 12 Temmuz'da sona ermesiyle bankalar da çarşamba günü hizmet verecek.

Buna göre, bayram boyunca kapalı olan bankalar, bayram sonrası 13 Temmuz Çarşamba ve 13 Temmuz Perşembe günleri açık olacak. Ancak 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nün resmi tatil olması nedeniyle bankalar, cuma günü kapalı olacak.