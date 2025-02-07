Adana’da kanlı pusu! Evine giderken silahlı saldırıya uğradı: İşte son paylaşımı!

VİDEO PAYLAŞMIŞ

Cinayet ekipleri, katil zanlısını yakalamak için çok yönlü çalışma başlattı. Öte yandan Saltuk Buğra Keçebaş'ın daha öncede silahlı saldırıya uğradığı ve ardından sosyal medya hesabından, "Öyle mermi sıkmaya benzemez. Bugün beni vuramadınız" diyerek küfürlü video paylaştığı ortaya çıktı.