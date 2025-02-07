Haberler Yaşam Haberleri Adana'da kanlı pusu! Evine giderken silahlı saldırıya uğradı: İşte son paylaşımı!
Giriş Tarihi: 7.2.2025 11:31 Son Güncelleme: 7.2.2025 11:53

Adana'da kanlı pusu! Evine giderken silahlı saldırıya uğradı: İşte son paylaşımı!

Adana’da Saltuk Buğra Keçebaş, otomobilini park edip aracından indiği anda uğradığı silahlı saldırısı sonucu hayatını kaybetti. Keçebaş’ın ölmeden dakikalar önce sosyal medyada paylaştığı video ise dikkat çekti.

Ziya RAMOĞLU Ziya RAMOĞLU
Adana’da kanlı pusu! Evine giderken silahlı saldırıya uğradı: İşte son paylaşımı!

Adana'da oturduğu apartmanın otoparkında aracından inerken kimliği belirsiz bir kişinin silahlı saldırısına uğrayan Saltuk Buğra Keçebaş, hayatını kaybetti. Keçebaş'ın, öncede silahlı saldırıya uğradığı ve "Bugün beni vuramadınız" diyerek video paylaşıp sosyal medyada paylaştığı ortaya çıktı.

ARACINDAN İNDİĞİ SIRADA

Olay, merkez Seyhan ilçesi Gürselpaşa Mahallesi'nde meydana geldi. Saltuk Buğra Keçebaş, oturduğu apartmanın otoparkına otomobilini park edip aracından indiği sırada kimliği belirsiz bir kişinin silahlı saldırısına uğradı. Keçebaş, vücudunun çeşitli yerlerine isabet eden çok sayıda kurşunla ağır yaralandı. Saldırgan, olay yerinden kaçarken Keçebaş, ambulans ile kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

VİDEO PAYLAŞMIŞ

Cinayet ekipleri, katil zanlısını yakalamak için çok yönlü çalışma başlattı. Öte yandan Saltuk Buğra Keçebaş'ın daha öncede silahlı saldırıya uğradığı ve ardından sosyal medya hesabından, "Öyle mermi sıkmaya benzemez. Bugün beni vuramadınız" diyerek küfürlü video paylaştığı ortaya çıktı.

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Adana'da kanlı pusu! Evine giderken silahlı saldırıya uğradı: İşte son paylaşımı!
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