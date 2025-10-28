Haberler Yaşam Haberleri Bugün borsa açık mı, kapalı mı, saat kaça kadar işlem yapılacak? İşte, 28 Ekim Salı Borsa İstanbul çalışma takvimi
Giriş Tarihi: 28.10.2025 14:23

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı ülkemizde resmi tatiller arasında yer alıyor. Bu kapsamda 28 Ekim’de de yarım günlük resmi tatil söz konusu oluyor. Hal böyle olunca, anlık altın ve döviz takibi yapanlar ve işlem gerçekleştirmek isteyenler 28 Ekim borsa açık mı, yarın öğleden sonra Borsa İstanbul çalışıyor mu sorularına yanıt arıyor. İşte, 28 Ekim borsa açılış-kapanış saatleri.

28 Ekim resmi tatiller takviminde "yarım gün" olarak kayda geçiyor. Bu tarihte bankalar, okullar ve diğer kamu kurumları yarım gün tatil yapıyor. Bu noktada öğleden sonra hangi kurumların açık olacağı merak konusu oluyor. Peki, 28 Ekim borsa açık mı, yarın öğleden sonra Borsa İstanbul çalışıyor mu? İşte 28 Ekim borsa açılış-kapanış saatleri hakkında güncel durum;

28 EKİM BORSA AÇIK MI, ÖĞLEDEN SONRA İŞLEM YAPILACAK MI?

Borsa İstanbul (BIST), 28 Ekim'de yarım gün işlem görecek.

28 Ekim 2025 Salı günü yarım gün resmi tatil olmasından dolayı Borsa İstanbul saat 13:00'e kadar açık olacak. Öğleden sonra işlem yapılamayacak.

29 EKİM'DE BORSA İSTANBUL KAPALI MI?

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı tam gün resmi tatil olmasından dolayı Borsa İstanbul kapalı olacak.

Borsa İstanbul'da 30 Ekim gününden itibaren işlem yapılabilecek.

