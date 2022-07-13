Bugün eczaneler açık mı, çalışıyor mu? 13 – 14 Temmuz eczaneler bugün ve yarın eczaneler kapalı mı, tatil mi?

Bugün eczaneler açık mı, kapalı mı sorusu sıklıkla soruluyor. Kurban Bayramı tatilinin 9 güne uzatılmasından sonra birçok vatandaş bu sorunun cevabını arıyor. Kurban Bayramı ilk 4 günü resmi tatil olarak sayılıyorken, 13 – 14 Temmuz idari tatil sayılıyor. 15 Temmuzsa yine resmi tatil. Peki, bugün eczaneler çalışıyor mu, tatil mi? İşte detaylar!