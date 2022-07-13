Haberler Yaşam Haberleri Bugün eczaneler açık mı, çalışıyor mu? 13 – 14 Temmuz eczaneler bugün ve yarın eczaneler kapalı mı, tatil mi?
Giriş Tarihi: 13.7.2022 09:33

Bugün eczaneler açık mı, çalışıyor mu? 13 – 14 Temmuz eczaneler bugün ve yarın eczaneler kapalı mı, tatil mi?

Kurban Bayramı bitti ve tatilin idari izni tarihi başladı. Eczaneler açık mı 13 Temmuz sorusu vatandaşlar tarafından soruluyor. 13 ile 14 Temmuz idari tatil olacak sayılıyor. 15 Temmuz ise resmi tatil olarak sayılmakta. Birçok özel sektör 13 – 14 Temmuz arası işlerine geri dönecek. 9 gün çıkan Kurban Bayramı tatili sonrası vatandaşlar bugün eczaneler açık mı, kapalı mı, çalışıyor mu sorusunu yöneltiyor. İşte detaylar!

Bugün eczaneler açık mı, çalışıyor mu? 13 – 14 Temmuz eczaneler bugün ve yarın eczaneler kapalı mı, tatil mi?

Bugün eczaneler açık mı, kapalı mı sorusu sıklıkla soruluyor. Kurban Bayramı tatilinin 9 güne uzatılmasından sonra birçok vatandaş bu sorunun cevabını arıyor. Kurban Bayramı ilk 4 günü resmi tatil olarak sayılıyorken, 13 – 14 Temmuz idari tatil sayılıyor. 15 Temmuzsa yine resmi tatil. Peki, bugün eczaneler çalışıyor mu, tatil mi? İşte detaylar!

BUGÜN 13 TEMMUZ ECZANELER AÇIK MI?

13 ile 14 Temmuz resmi değil idari tatil olarak sayıldığı için eczaneler açık olacak. Bayram boyunca eczaneler kapalıydı, nöbetçi eczaneler çalışıyordu.

15 TEMMUZ ECZANELER AÇIK MI?

15 Temmuz resmi tatil olarak kabul edildiği için eczaneler kapalı olacak.

BAYRAMDA ECZANELER AÇIK MI?

Bayram resmi tatil olarak sayıldığı için eczaneler kapalı olacak.

KURBAN BAYRAMINDA NÖBETÇİ ECZANELER AÇIK MI?

9 gün boyunca nöbetçi eczaneler açık olacak.

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Bugün eczaneler açık mı, çalışıyor mu? 13 – 14 Temmuz eczaneler bugün ve yarın eczaneler kapalı mı, tatil mi?
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