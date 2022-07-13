Bugün eczaneler açık mı, çalışıyor mu? 13 – 14 Temmuz eczaneler bugün ve yarın eczaneler kapalı mı, tatil mi?

Bugün eczaneler açık mı, kapalı mı sorusu sıklıkla soruluyor. Kurban Bayramı tatilinin 9 güne uzatılmasından sonra birçok vatandaş bu sorunun cevabını arıyor. Kurban Bayramı ilk 4 günü resmi tatil olarak sayılıyorken, 13 – 14 Temmuz idari tatil sayılıyor. 15 Temmuzsa yine resmi tatil. Peki, bugün eczaneler çalışıyor mu, tatil mi? İşte detaylar!
BUGÜN 13 TEMMUZ ECZANELER AÇIK MI?
13 ile 14 Temmuz resmi değil idari tatil olarak sayıldığı için eczaneler açık olacak. Bayram boyunca eczaneler kapalıydı, nöbetçi eczaneler çalışıyordu.