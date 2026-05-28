BUGÜN ECZANELER AÇIK MI, KAPALI MI? 28 Mayıs 2026 Nöbetçi eczane sorgulama

Kurban Bayramı tatilinde eczanelerin açık olup olmadığı gündemdeki yerini koruyor. Bayram nedeniyle birçok sağlık kuruluşu kapalı olurken, nöbetçi eczaneler vatandaşların ilaç ve sağlık ihtiyaçları için hizmet vermeyi sürdürüyor. 28 Mayıs 2026 nöbetçi eczane sorgulama ekranı özellikle acil ilaç ihtiyacı bulunan kişiler tarafından araştırılıyor.
2026 Kurban Bayramı süresince normal eczanelerin büyük bölümünün resmi tatil nedeniyle kapalı olması bekleniyor. Ancak Türkiye genelinde belirlenen nöbetçi eczaneler vatandaşlara hizmet vermeyi sürdürecek.
Sağlık Bakanlığının hayata geçirdiği uygulama ile beraber " TİTCK - Nöbetçi Eczane Sorgulama" ekranından vatandaşlar yaşadıkları il ve ilçelerde nöbetçi olan eczaneleri sorgulayabiliyor. Türkiye'nin 81 ilinde ve ilçelerde nöbetçi eczaneleri görüntüleyebilmek için buraya tıklayabilirsiniz. e-Devlet üzerinden nöbetçi eczane sorgulama işlemi yapabilmek için T.C. kimlik numarası ve şifrenizle giriş yapmanıza gerek bulunmamaktadır.
Nöbetçi eczane sorgulama ekranında hangi tarihlerde eczanelerin açık olacağını, eczane sahibinin adı, ilçesi, telefon numarası ve eczanenin açık adresini öğrenebilirsiniz. Aynı zamanda "Haritada Göster" seçeneğiyle nöbetçi eczanelere kolaylıkla ulaşabilirsiniz.