Haberler Yaşam Haberleri BUGÜN ECZANELER AÇIK MI, KAPALI MI? 28 Mayıs 2026 Perşembe günü Nöbetçi eczane sorgulama
Giriş Tarihi: 28.05.2026 09:07

Bayram tatili nedeniyle birçok sağlık noktası kapalı olurken, nöbet sistemiyle hizmet veren noktalar vatandaşların gündeminde yer alıyor. 28 Mayıs 2026 Perşembe günü ilaç ihtiyacı bulunan kişiler, hangi adreslerin hizmet verdiğini araştırıyor. Kurban Bayramı süresince yalnızca nöbetçi eczaneler açık kalırken, vatandaşlar bulundukları il ve ilçedeki güncel listeyi sorgulamaya devam ediyor. Özellikle acil durumlar nedeniyle nöbetçi sorgulama ekranlarına yoğun ilgi gösteriliyor.

Kurban Bayramı tatilinde eczanelerin açık olup olmadığı gündemdeki yerini koruyor. Bayram nedeniyle birçok sağlık kuruluşu kapalı olurken, nöbetçi eczaneler vatandaşların ilaç ve sağlık ihtiyaçları için hizmet vermeyi sürdürüyor. 28 Mayıs 2026 nöbetçi eczane sorgulama ekranı özellikle acil ilaç ihtiyacı bulunan kişiler tarafından araştırılıyor.

BAYRAMDA ECZANELER AÇIK MI?

2026 Kurban Bayramı süresince normal eczanelerin büyük bölümünün resmi tatil nedeniyle kapalı olması bekleniyor. Ancak Türkiye genelinde belirlenen nöbetçi eczaneler vatandaşlara hizmet vermeyi sürdürecek.

Genel uygulamaya göre:

  • Bayramın resmi tatil günlerinde yalnızca nöbetçi eczaneler açık oluyor
  • Normal eczaneler bayram sonrası ilk iş gününde yeniden hizmet vermeye başlıyor
  • Hastane yakınlarındaki nöbetçi eczanelerde yoğunluk yaşanabiliyor

NÖBETÇİ ECZANELER BAYRAMDA ÇALIŞIYOR MU?

Kurban Bayramı boyunca nöbetçi eczanelerin 24 saat esasına göre hizmet vermesi bekleniyor. Özellikle gece saatlerinde acil ilaç ihtiyacı yaşayan vatandaşlar nöbetçi eczanelerden hizmet alabiliyor.

NÖBETÇİ ECZANE SORGULAMA

Sağlık Bakanlığının hayata geçirdiği uygulama ile beraber " TİTCK - Nöbetçi Eczane Sorgulama" ekranından vatandaşlar yaşadıkları il ve ilçelerde nöbetçi olan eczaneleri sorgulayabiliyor. Türkiye'nin 81 ilinde ve ilçelerde nöbetçi eczaneleri görüntüleyebilmek için buraya tıklayabilirsiniz. e-Devlet üzerinden nöbetçi eczane sorgulama işlemi yapabilmek için T.C. kimlik numarası ve şifrenizle giriş yapmanıza gerek bulunmamaktadır.

Nöbetçi eczane sorgulama ekranında hangi tarihlerde eczanelerin açık olacağını, eczane sahibinin adı, ilçesi, telefon numarası ve eczanenin açık adresini öğrenebilirsiniz. Aynı zamanda "Haritada Göster" seçeneğiyle nöbetçi eczanelere kolaylıkla ulaşabilirsiniz.

Haber Girişi Aleyna Bilgetekin - Editör

