BUGÜN ECZANELER AÇIK MI, NÖBETÇİ ECZANELER HİZMET VERECEK Mİ? İşte 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı eczanelerin çalışma saatleri

NÖBETÇİ ECZANELER AÇIK MI?

Resmî tatil günlerinde yalnızca nöbetçi eczaneler hizmet vermektedir. Alışveriş merkezlerinde yer alan eczaneler de dâhil olmak üzere, tüm eczaneler bulundukları bölgenin belirlediği çalışma gün ve saatlerine uymak zorundadır. Birden fazla eczanenin bulunduğu yerlerde, resmî tatil günlerinde ve çalışma saatleri dışında sadece nöbetçi eczaneler açık kalır. Nöbetçi olmayan eczaneler, bu saatler dışında hizmet veremezler.