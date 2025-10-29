BUGÜN ECZANELER AÇIK MI, NÖBETÇİ ECZANELER HİZMET VERECEK Mİ? İşte 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı eczanelerin çalışma saatleri

Cumhuriyetimizin 102. yılı, 29 Ekim'de tüm yurtta coşkuyla kutlanacak. Bayram arifesinde, 28 Ekim Salı günü eczanelerin açık olup olmadığı ve hangi saatlerde hizmet verdiği vatandaşların merak konusu oldu. Peki, bugün eczaneler çalışıyor mu, hizmet saatleri nasıl? İşte 29 Ekim'e dair eczane çalışma bilgileri…
29 EKİM ECZANELER AÇIK MI?
29 Ekim Cumhuriyet Bayramı nedeniyle eczaneler genel olarak kapalı olacak; yalnızca önceden belirlenen nöbetçi eczaneler hizmet vermeye devam edecek.
NÖBETÇİ ECZANELER AÇIK MI?
Resmî tatil günlerinde yalnızca nöbetçi eczaneler hizmet vermektedir. Alışveriş merkezlerinde yer alan eczaneler de dâhil olmak üzere, tüm eczaneler bulundukları bölgenin belirlediği çalışma gün ve saatlerine uymak zorundadır. Birden fazla eczanenin bulunduğu yerlerde, resmî tatil günlerinde ve çalışma saatleri dışında sadece nöbetçi eczaneler açık kalır. Nöbetçi olmayan eczaneler, bu saatler dışında hizmet veremezler.