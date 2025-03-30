Bugün EFT yapılır mı, bayramda para transferi olur mu? Resmi tatilde yapılan havale ve EFT ne zaman hesaba geçer?

Hafta sonu ve resmi tatillerde EFT işlemlerinin gerçekleştirilebileceği vakitler merak ediliyor. Bankaların mesai saatleri dışında yapılan para transferlerinin hesaba geçiş tarihi araştırma konusu oluyor. Bu noktada, Ramazan Bayramı sebebiyle bugün EFT yapılır mı, bayramda para transferi olur mu sorusu yanıt arıyor. İşte, resmi tatilde yapılan havale ve EFT ne zaman hesaba geçer sorusunun yanıtı…