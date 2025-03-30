Bugün EFT yapılır mı, bayramda para transferi olur mu? Resmi tatilde yapılan havale ve EFT ne zaman hesaba geçer?

Hafta sonu ve resmi tatillerde EFT işlemlerinin gerçekleştirilebileceği vakitler merak ediliyor. Bankaların mesai saatleri dışında yapılan para transferlerinin hesaba geçiş tarihi araştırma konusu oluyor. Bu noktada, Ramazan Bayramı sebebiyle bugün EFT yapılır mı, bayramda para transferi olur mu sorusu yanıt arıyor. İşte, resmi tatilde yapılan havale ve EFT ne zaman hesaba geçer sorusunun yanıtı…
BAYRAMDA HAVALE VE EFT YAPILABİLİR Mİ?
EFT işlemleri hafta sonu ve resmi tatiller dışında, hafta içi ve bankanın belirlediği EFT saatleri içinde yapılabilir. Havale işlemleri için böyle bir sınırlama yoktur, 7 gün 24 saat havale yapabilirsiniz. EFT işlemleri TCMB onayını takiben hesaba geçer.
Bankalar bayram süresi boyunca kapalı olacak. Bu süre içinde vatandaşlar aynı banka içerisinde para transferi işlemi yani havale işlemi gerçekleştirebilecek.
Ancak bankalar arası para transfer işlemi yani EFT işlemi gerçekleştiremeyecek.