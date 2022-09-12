Bugün Fenerbahçe’nin maçı var mı, yok mu? Bu hafta Fenerbahçe’nin maçı neden yok?

Bugün Fenerbahçe'nin maçı var mı sorusu, birçok vatandaş tarafından yöneltiliyor. Özellikle şampiyonluk yarışında olan sarı kanarya için bu araştırmalar bir süre kesilmeyecek. Peki, Bu hafta Fenerbahçe'nin maçı neden yok? Fenerbahçe Alanyaspor maçı ne zaman? İşte detaylar...