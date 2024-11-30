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Giriş Tarihi: 30.11.2024 09:50

Bugün hangi maçlar var? 30 Kasım Cumartesi bugün kimin maçı var, saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak?

30 Kasım Cumartesi günü futbolseverleri birbirinden heyecanlı maçlar bekliyor. İtalya Serie A, Fransa Ligue 1, İspanya LaLiga, Süper Lig ve Premier Lig’de önemli karşılaşmalar oynanacak. Süper Lig’de Samsunspor- Bodrumspor ve Başakşehir- Göztepe maçları düzenlenirken, Premir Lig’de Arsenal ve Newcastle United gibi dev takımlar sahaya çıkacak. Peki, bugün hangi maçlar var, saat kaçta başlayacak, hangi kanalda? İşte 30 Kasım Cumartesi günü oynanacak maçlar ve saatleri…

Bugün hangi maçlar var? 30 Kasım Cumartesi bugün kimin maçı var, saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak?

Sporseverler, 30 Kasım Cumartesi günü oynanacak maçları heyecanla bekliyor. Şampiyonlar Ligi, Avrupa Ligi ve Konferans Ligi'ndeki heyecanlı mücadelelerin ardından gözler tekrar liglerdeki karşılaşmalara çevrildi. Bugün hangi maçlar var, saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak? İşte, 30 Kasım Cumartesi günü futbolseverleri bekleyen maçların programı…

30 KASIM BUGÜN KİMİN MAÇI VAR?

Süper Lig

13:30 Samsunspor - Bodrum FK (beIN Sports 1)

16:00 Adana Demirspor - Konyaspor (beIN Sports 1)

19:00 Başakşehir FK - Göztepe (beIN Sports 2)

19:00 Alanyaspor - Trabzonspor (beIN Sports 1)

1. Lig

13:30 Bandırmaspor - Yeni Malatyaspor (TRT Tabii Spor)

13:30 Amed SK - Manisa FK (TRT Spor)

16:00 İstanbulspor - Iğdır FK (TRT Spor)

19:00 Çorum FK - Erzurumspor FK (TRT Spor)

Premier Lig

18:00 Brentford - Leicester City

18:00 Crystal Palace - Newcastle United

18:00 Wolverhampton – Bournemouth

18:00 Nottingham Forest - Ipswich Town

20:30 West Ham United - Arsenal

LaLiga

16:00 Barcelona - Las Palmas

18:15 Deportivo Alaves - Leganes

20:30 Espanyol - Celta Vigo

23:00 Valladolid - Atletico Madrid

Serie A

17:00 Como - Monza

20:00 Milan - Empoli

22:45 Bologna - Venezia

Ligue 1

19:00 Rennes - Saint-Etienne

21:00 Brest - RC Strasbourg

23:00 PSG - Nantes

Bundesliga1

17:30 Union Berlin - Bayer Leverkusen

17:30 Werder Bremen - Stuttgart

17:30 Augsburg - Bochum

17:30 Freiburg - Mönchengladbach

17:30 RB Leipzig - Wolfsburg

20:30 Borussia Dortmund - Bayern Münih


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Bugün hangi maçlar var? 30 Kasım Cumartesi bugün kimin maçı var, saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak?
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