Bugün hangi maçlar var? 30 Kasım Cumartesi bugün kimin maçı var, saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak?

Sporseverler, 30 Kasım Cumartesi günü oynanacak maçları heyecanla bekliyor. Şampiyonlar Ligi, Avrupa Ligi ve Konferans Ligi'ndeki heyecanlı mücadelelerin ardından gözler tekrar liglerdeki karşılaşmalara çevrildi. Bugün hangi maçlar var, saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak? İşte, 30 Kasım Cumartesi günü futbolseverleri bekleyen maçların programı…
30 KASIM BUGÜN KİMİN MAÇI VAR?
Süper Lig
13:30 Samsunspor - Bodrum FK (beIN Sports 1)
16:00 Adana Demirspor - Konyaspor (beIN Sports 1)
19:00 Başakşehir FK - Göztepe (beIN Sports 2)
19:00 Alanyaspor - Trabzonspor (beIN Sports 1)
Premier Lig
18:00 Brentford - Leicester City
18:00 Crystal Palace - Newcastle United
18:00 Wolverhampton – Bournemouth
18:00 Nottingham Forest - Ipswich Town
20:30 West Ham United - Arsenal
LaLiga
16:00 Barcelona - Las Palmas
18:15 Deportivo Alaves - Leganes
20:30 Espanyol - Celta Vigo
23:00 Valladolid - Atletico Madrid
Serie A
17:00 Como - Monza
20:00 Milan - Empoli
22:45 Bologna - Venezia