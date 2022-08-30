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Giriş Tarihi: 30.8.2022 09:27 Son Güncelleme: 30.8.2022 09:27

Bugün hastaneler açık mı, kapalı mı? 30 Ağustos Zafer Bayramı hastaneler ve sağlık ocakları çalışıyor mu, hizmet veriyor mu?

30 Ağustos Zafer Bayramı resmi tatiller arasında yer alıyor. Bilindiği üzere resmi tatillerde bazı kurum ve kuruluşlar hizmet vermiyor. Bu noktada hastane, sağlık ocağı ve aile hekimliği çalışma saatleri merak konusu oldu. Muayene olmak isteyen vatandaşlar, sabah saatlerinden itibaren bugün hastaneler açık mı kapalı mı sorusuna yanıt arıyor. Peki, bugün hastaneler açık mı, kapalı mı? 30 Ağustos Zafer Bayramı hastaneler, sağlık ocakları ve aile hekimleri çalışıyor mu, tatil mi? İşte yanıtı…

Bugün hastaneler açık mı, kapalı mı? 30 Ağustos Zafer Bayramı hastaneler ve sağlık ocakları çalışıyor mu, hizmet veriyor mu?

''Bugün hastaneler açık mı, kapalı mı?'' sorusu, sabah saatleri itibarıyla araştırılmaya başlandı. Resmi tatiller arasında yer alan 30 Ağustos Zafer Bayramı, bugün tüm yurtta coşkuyla kutlanıyor. Resmi tatillerde bazı kurum ve kuruluşların hizmet vermediği bilinirken ''30 Ağustos Zafer Bayramı hastaneler ve sağlık ocakları çalışıyor mu, tatil mi?'' sorusuna yanıt aranıyor. Peki, 30 Ağustos bugün hastaneler açık mı, kapalı mı? İşte yanıtı…

BUGÜN HASTANELER AÇIK MI, KAPALI MI?

30 Ağustos Zafer Bayramı, bugün yurdun dört bir yanında coşkuyla kutlanıyor. Sağlık kuruluşlarında işlem yaptırmak ya da muayene olmak isteyen vatandaşlar ise resmi tatil olarak kabul edilen 30 Ağustos'ta hastaneler, sağlık ocakları, aile hekimleri ve eczanelerin çalışıp çalışmadığını merak ediyor. İşte, bugün hastaneler açık mı, kapalı mı sorusunun yanıtı;

BUGÜN HASTANELER VE SAĞLIK OCAKLARI HİZMET VERİYOR MU?

30 Ağustos Zafer Bayramı, bu yıl Salı gününe denk geliyor. Bilindiği üzere 30 Ağustos Zafer Bayramı, resmi tatiller arasında yer alıyor.

Resmi tatillerde bazı kurum ve kuruluşlar hizmet vermiyor. Bu kapsamda kamu kurum ve kuruluşlarında çalışanlar için 30 Ağustos Zafer Bayramı 1 gün süreyle tatil olacak.

Ancak 30 Ağustos'ta hastanelerin acil bölümleri ve nöbetçi eczaneler hizmet verecek. Hastaneler ve sağlık ocakları, 31 Ağustos Çarşamba günü itibarıyla normal çalışma saatlerine devam edecek.

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Bugün hastaneler açık mı, kapalı mı? 30 Ağustos Zafer Bayramı hastaneler ve sağlık ocakları çalışıyor mu, hizmet veriyor mu?
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