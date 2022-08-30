BUGÜN HASTANELER AÇIK MI, KAPALI MI?

30 Ağustos Zafer Bayramı, bugün yurdun dört bir yanında coşkuyla kutlanıyor. Sağlık kuruluşlarında işlem yaptırmak ya da muayene olmak isteyen vatandaşlar ise resmi tatil olarak kabul edilen 30 Ağustos'ta hastaneler, sağlık ocakları, aile hekimleri ve eczanelerin çalışıp çalışmadığını merak ediyor. İşte, bugün hastaneler açık mı, kapalı mı sorusunun yanıtı;