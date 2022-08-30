''Bugün hastaneler açık mı, kapalı mı?'' sorusu, sabah saatleri itibarıyla araştırılmaya başlandı. Resmi tatiller arasında yer alan 30 Ağustos Zafer Bayramı, bugün tüm yurtta coşkuyla kutlanıyor. Resmi tatillerde bazı kurum ve kuruluşların hizmet vermediği bilinirken ''30 Ağustos Zafer Bayramı hastaneler ve sağlık ocakları çalışıyor mu, tatil mi?'' sorusuna yanıt aranıyor. Peki, 30 Ağustos bugün hastaneler açık mı, kapalı mı? İşte yanıtı…
30 Ağustos Zafer Bayramı, bugün yurdun dört bir yanında coşkuyla kutlanıyor. Sağlık kuruluşlarında işlem yaptırmak ya da muayene olmak isteyen vatandaşlar ise resmi tatil olarak kabul edilen 30 Ağustos'ta hastaneler, sağlık ocakları, aile hekimleri ve eczanelerin çalışıp çalışmadığını merak ediyor. İşte, bugün hastaneler açık mı, kapalı mı sorusunun yanıtı;
30 Ağustos Zafer Bayramı, bu yıl Salı gününe denk geliyor. Bilindiği üzere 30 Ağustos Zafer Bayramı, resmi tatiller arasında yer alıyor.
Resmi tatillerde bazı kurum ve kuruluşlar hizmet vermiyor. Bu kapsamda kamu kurum ve kuruluşlarında çalışanlar için 30 Ağustos Zafer Bayramı 1 gün süreyle tatil olacak.
Ancak 30 Ağustos'ta hastanelerin acil bölümleri ve nöbetçi eczaneler hizmet verecek. Hastaneler ve sağlık ocakları, 31 Ağustos Çarşamba günü itibarıyla normal çalışma saatlerine devam edecek.