BUGÜN HASTANELER, SAĞLIK OCAKLARI AÇIK MI? İşte 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı hastanelerin ve polikliniklerin çalışma saatleri

Giriş Tarihi: 29.10.2025 07:01

Cumhuriyetimizin 102. yılı nedeniyle 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı yurt genelinde büyük bir heyecanla kutlanıyor. Resmî tatil kapsamında devlet kurumları ve okullar kapalı olacak. Ancak vatandaşlar, bugün yani 29 Ekim Çarşamba günü hastanelerin ve sağlık ocaklarının çalışma durumunu merak ediyor. Peki, bugün hastaneler açık mı, poliklinikler hizmet veriyor mu, acil servisler çalışıyor mu? İşte 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nda hastanelerin ve polikliniklerin çalışma saatlerine dair detaylar…

Cumhuriyetimizin 102. yılı coşkuyla yaklaşırken, vatandaşlar hastanelerin ve sağlık ocaklarının bayram öncesi ve bayram günü hizmet durumunu merak ediyor. 29 Ekim Çarşamba günü resmi tatil olması nedeniyle tüm kamu kurumları kapalı olacak. Peki, bugün yani 29 Ekim Çarşamba günü hastaneler ve poliklinikler nasıl hizmet verecek? İşte detaylar...

Cumhuriyet'in ilanının 102. yılı bu yıl da büyük bir coşkuyla kutlanacak. 29 Ekim Çarşamba günü resmi tatil olması nedeniyle tüm kamu kurumları kapalı olacak.

Acil servisler her zamanki gibi 24 saat hizmet vermeye devam ederken, poliklinik ve diğer birimlerin çalışma saatlerinde değişiklikler olabiliyor. Bayram öncesi rutin hizmetlerde kısıtlamalar yaşanabileceği için vatandaşların randevu ve poliklinik işlemleri konusunda önceden bilgi alması öneriliyor. Çarşamba günü hastanelerin yalnızca acil bölümleri hizmet vermeye devam edecek.

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı olduğu için resmi tatildir. Bu tarihte kamu kurum ve kuruluşları (hastaneler, sağlık ocakları) kapalı olacak. Yalnızca acil bölümü hizmet verecek.

