BUGÜN HASTANELER, SAĞLIK OCAKLARI AÇIK MI? İşte 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı hastanelerin ve polikliniklerin çalışma saatleri

Cumhuriyetimizin 102. yılı coşkuyla yaklaşırken, vatandaşlar hastanelerin ve sağlık ocaklarının bayram öncesi ve bayram günü hizmet durumunu merak ediyor. 29 Ekim Çarşamba günü resmi tatil olması nedeniyle tüm kamu kurumları kapalı olacak. Peki, bugün yani 29 Ekim Çarşamba günü hastaneler ve poliklinikler nasıl hizmet verecek? İşte detaylar...
29 EKİM CUMHURİYET BAYRAMI ÖNCESİ HASTANELERİN ÇALIŞMA SAATLERİ MERAK EDİLİYOR!
29 EKİM'DE HASTANELER AÇIK MI?
Acil servisler her zamanki gibi 24 saat hizmet vermeye devam ederken, poliklinik ve diğer birimlerin çalışma saatlerinde değişiklikler olabiliyor. Bayram öncesi rutin hizmetlerde kısıtlamalar yaşanabileceği için vatandaşların randevu ve poliklinik işlemleri konusunda önceden bilgi alması öneriliyor. Çarşamba günü hastanelerin yalnızca acil bölümleri hizmet vermeye devam edecek.