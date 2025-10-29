BUGÜN HASTANELER, SAĞLIK OCAKLARI AÇIK MI? İşte 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı hastanelerin ve polikliniklerin çalışma saatleri

Cumhuriyetimizin 102. yılı coşkuyla yaklaşırken, vatandaşlar hastanelerin ve sağlık ocaklarının bayram öncesi ve bayram günü hizmet durumunu merak ediyor. 29 Ekim Çarşamba günü resmi tatil olması nedeniyle tüm kamu kurumları kapalı olacak. Peki, bugün yani 29 Ekim Çarşamba günü hastaneler ve poliklinikler nasıl hizmet verecek? İşte detaylar...