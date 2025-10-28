Haberler Yaşam Haberleri Bugün hastaneler ve sağlık ocakları açık mı, öğleden sonra hizmet verecek mi? İşte 28-29 Ekim hastanelerin ve polikliniklerin çalışma saatleri
Giriş Tarihi: 28.10.2025 14:05 Son Güncelleme: 28.10.2025 14:06

Bugün hastaneler ve sağlık ocakları açık mı, öğleden sonra hizmet verecek mi? İşte 28-29 Ekim hastanelerin ve polikliniklerin çalışma saatleri

Cumhuriyetimizin 102. yılı dolayısıyla 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı büyük bir coşkuyla kutlanacak. Bayram nedeniyle Çarşamba günü tüm resmi kurumlar kapalı olacak. Ancak vatandaşlar, bayramdan bir gün önce yani 28 Ekim Salı günü hastanelerin nasıl hizmet vereceğini merak ediyor. Peki, 28 Ekim Salı günü hastaneler ve sağlık ocakları açık olacak mı, poliklinikler çalışacak mı, acil servis hizmetleri nasıl olacak, mesai saatleri ne zaman sona erecek? İşte 28 Ekim ile ilgili merak edilen tüm detaylar…

Cumhuriyet Bayramı yaklaşırken, kutlamalar için hazırlıklar tüm yurtta büyük bir heyecanla sürüyor. 29 Ekim Çarşamba günü resmi tatil olması nedeniyle kamu kurumları kapalı olacak. Ancak vatandaşlar, bayramdan bir gün önceki 28 Ekim Salı günü hastanelerin nasıl hizmet vereceğini merak ediyor. Peki, 28 Ekim'de hastaneler ve sağlık ocakları açık mı, poliklinik ve diğer birimler hangi saatlerde hizmet verecek? Acil servisler dışında hastanelerde çalışma saatleri değişecek mi? İşte merak edilen tüm detaylar…

29 EKİM CUMHURİYET BAYRAMI ÖNCESİ HASTANELERİN ÇALIŞMA SAATLERİ MERAK EDİLİYOR!

Cumhuriyet'in ilanının 102. yılı bu yıl da büyük bir coşkuyla kutlanacak. 29 Ekim Çarşamba günü resmi tatil olması nedeniyle tüm kamu kurumları kapalı olacak.

Ancak vatandaşların aklındaki en önemli sorulardan biri de şu: 28 Ekim Salı günü hastaneler açık olacak mı, hizmet saatleri nasıl olacak? Acil servisler dışında poliklinikler ve diğer birimler hangi saatlerde hizmet verecek? İşte 28 Ekim öncesinde merak edilen tüm detaylar…

28 EKİM'DE HASTANELER AÇIK MI?

28 Ekim Salı günü, öğleden sonra yani saat 12.30'dan itibaren hastanelerde poliklinik hizmetleri verilmeyecek. Ancak acil servisler kesintisiz olarak hizmet vermeye devam edecek.

SAĞLIK OCAKLARI 28 EKİM'DE AÇIK MI?

28 Ekim Salı günü sağlık ocakları yani aile sağlığı merkezleri, saat 12.30'a kadar hizmet verecek. Bu saatin ardından sağlık ocakları kapalı olacak.

