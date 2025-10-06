Haberler Yaşam Haberleri BUGÜN İSTANBUL'DA ULAŞIM ÜCRETSİZ Mİ? 6 Ekim İstanbul'un Kurtuluşu'nda İETT, metro, metrobüs, otobüs, Marmaray...
Giriş Tarihi: 6.10.2025 07:48

İstanbul’un düşman işgalinden kurtuluşunun 102. yıldönümü, 6 Ekim Pazartesi günü coşkuyla kutlanacak. Kent genelinde her yıl olduğu gibi bu yıl da çeşitli törenler ve etkinlikler düzenlenecek. Kutlamalara katılacak İstanbullular ise toplu taşıma araçlarının ücretsiz olup olmadığını merak ediyor. Özellikle İETT otobüsleri, metro, metrobüs ve Marmaray gibi ulaşım seçenekleri gündemde. Peki, 6 Ekim Pazartesi İstanbul’da toplu taşıma ücretsiz mi?

İstanbul'un Kurtuluşu yaklaşırken, "6 Ekim'de toplu taşıma ücretsiz mi?" sorusu yeniden gündeme geldi. İstanbullular, İETT otobüsleri, metro, metrobüs, vapur ve Marmaray'da 6 Ekim 2025 Pazartesi günü ulaşımın ücretsiz olup olmadığını araştırıyor. Geçmiş yıllardaki uygulamalar ışığında bu yılki uygulama merak konusu. İşte İstanbul'un Kurtuluşu'nda toplu taşıma ve detaylar...

6 EKİM (BUGÜN) TOPLU TAŞIMA ÜCRETSİZ Mİ?

Evet, 6 Ekim İstanbul'un Kurtuluşu dolayısıyla İstanbul'da toplu taşıma ücretsiz olacak. İETT'nin yaptığı duyuruya göre, 6 Ekim 2025 Pazartesi günü İstanbul genelinde toplu ulaşım hizmetleri vatandaşlara tam gün ücretsiz olarak sunulacak.

İETT'den yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

6 Ekim İstanbul'un Kurtuluşu nedeniyle toplu ulaşım ücretsiz olacaktır. Kişiselleştirilmiş İstanbulkart'ınız ile 6 Ekim 2025 Pazartesi günü ücretsiz seyahat edebilirsiniz.

6 EKİM RESMİ TATİL Mİ?

6 Ekim İstanbul'un Kurtuluşu resmi tatil olmuyor.

6 EKİM PAZARTESİ (BUGÜN) İSTANBUL'DA OKULLAR TATİL Mİ?

İstanbul'un Kurtuluşu, resmi tatiller arasında bulunmadığından dolayı okullar normal eğitim programına göre açık olacak. Milli Eğitim Bakanlığı'nın takviminde 6 Ekim, ne tam gün ne de yarım gün tatil olarak işaretlenmiş değil.

