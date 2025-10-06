BUGÜN İSTANBUL’DA ULAŞIM ÜCRETSİZ Mİ? 6 Ekim İstanbul’un Kurtuluşu’nda İETT, metro, metrobüs, otobüs, Marmaray...

6 EKİM PAZARTESİ (BUGÜN) İSTANBUL'DA OKULLAR TATİL Mİ?

İstanbul'un Kurtuluşu, resmi tatiller arasında bulunmadığından dolayı okullar normal eğitim programına göre açık olacak. Milli Eğitim Bakanlığı'nın takviminde 6 Ekim, ne tam gün ne de yarım gün tatil olarak işaretlenmiş değil.