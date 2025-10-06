BUGÜN İSTANBUL’DA ULAŞIM ÜCRETSİZ Mİ? 6 Ekim İstanbul’un Kurtuluşu’nda İETT, metro, metrobüs, otobüs, Marmaray...

İstanbul'un Kurtuluşu yaklaşırken, "6 Ekim'de toplu taşıma ücretsiz mi?" sorusu yeniden gündeme geldi. İstanbullular, İETT otobüsleri, metro, metrobüs, vapur ve Marmaray'da 6 Ekim 2025 Pazartesi günü ulaşımın ücretsiz olup olmadığını araştırıyor. Geçmiş yıllardaki uygulamalar ışığında bu yılki uygulama merak konusu. İşte İstanbul'un Kurtuluşu'nda toplu taşıma ve detaylar...
Evet, 6 Ekim İstanbul'un Kurtuluşu dolayısıyla İstanbul'da toplu taşıma ücretsiz olacak. İETT'nin yaptığı duyuruya göre, 6 Ekim 2025 Pazartesi günü İstanbul genelinde toplu ulaşım hizmetleri vatandaşlara tam gün ücretsiz olarak sunulacak.
İETT'den yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:
6 Ekim İstanbul'un Kurtuluşu nedeniyle toplu ulaşım ücretsiz olacaktır. Kişiselleştirilmiş İstanbulkart'ınız ile 6 Ekim 2025 Pazartesi günü ücretsiz seyahat edebilirsiniz.