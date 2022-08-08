Bugün Kabine Toplantısı var mı, saat kaçta? 8 Ağustos 2022 Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı yapılacak mı, ne zaman yapılacak?

''Kabine Toplantısı ne zaman yapılacak, bugün mü?'' sorusu, gündemde yoğun bir şekilde araştırılmaya devam ediyor. Son Kabine Toplantısı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan önderliğinde 1 Ağustos Pazartesi günü yapıldı ve toplantının ardından alınan önemli kararlar kamuoyuna duyuruldu. Şimdi ise tüm gözler sıradaki toplantının yapılacağı tarihe çevrildi. Peki, Bugün Kabine Toplantısı var mı? 8 Ağustos 2022 Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı yapılacak mı, saat kaçta? İşte detaylar…