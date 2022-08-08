Haberler Yaşam Haberleri Bugün Kabine Toplantısı var mı, saat kaçta? 8 Ağustos 2022 Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı yapılacak mı, ne zaman yapılacak?
Giriş Tarihi: 8.8.2022 15:21

Bugün Kabine Toplantısı var mı, saat kaçta? 8 Ağustos 2022 Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı yapılacak mı, ne zaman yapılacak?

Birçok önemli kararın alındığı Kabine Toplantısı, iki haftada bir Pazartesi günleri gerçekleştiriliyor. Bu kapsamda milyonlarca vatandaş, ‘’Kabine Toplantısı ne zaman, bugün mü yapılacak?’’ sorusuna yanıt arıyor. Son toplantı, 1 Ağustos tarihinde yapılmış ve Cumhurbaşkanı Erdoğan, toplantının ardından gündeme ilişkin açıklamalarda bulunmuştu. Şimdi ise gözler sıradaki Kabine Toplantısı tarihine çevrildi. Peki, Bugün Kabine Toplantısı var mı? 8 Ağustos 2022 Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı yapılacak mı, saat kaçta?

Bugün Kabine Toplantısı var mı, saat kaçta? 8 Ağustos 2022 Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı yapılacak mı, ne zaman yapılacak?

''Kabine Toplantısı ne zaman yapılacak, bugün mü?'' sorusu, gündemde yoğun bir şekilde araştırılmaya devam ediyor. Son Kabine Toplantısı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan önderliğinde 1 Ağustos Pazartesi günü yapıldı ve toplantının ardından alınan önemli kararlar kamuoyuna duyuruldu. Şimdi ise tüm gözler sıradaki toplantının yapılacağı tarihe çevrildi. Peki, Bugün Kabine Toplantısı var mı? 8 Ağustos 2022 Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı yapılacak mı, saat kaçta? İşte detaylar…

BUGÜN KABİNE TOPLANTISI VAR MI, SAAT KAÇTA?

15 günde bir Pazartesi günleri toplandığı bilinen Bakanlar Kurulu Kabine Toplantısı, son olarak 1 Ağustos 2022 Pazartesi günü gerçekleştirildi. Dolayısıyla bugün Kabine Toplantısı olmayacak.

YENİ KABİNE TOPLANTISI NE ZAMAN?

Bir sonraki Kabine Toplantısı'nın 15 Ağustos 2022 Pazartesi günü yapılması bekleniyor.

Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı, genellikle 16.00 – 17.00 saatleri arasında başlar ve akşam haberlerine kadar sürer. Alınan kabine kararları canlı yayında Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından açıklanır.

SON KABİNE TOPLANTISI KARARLARI

1 Ağustos 2022 Pazartesi tarihli Bakanlar Kurulu Kabine Toplantısı'nın ana gündem maddeleri şu şekildeydi:

Tahıl koridoru, 81 ilde yapılacak 150 bin sosyal konut projesi, terörle mücadelenin yanı sıra Ege ve Akdeniz'de yaşanan gelişmeler, dünyada yayılmaya devam eden ve Türkiye'de de görülen maymun çiçeği virüsü.

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Bugün Kabine Toplantısı var mı, saat kaçta? 8 Ağustos 2022 Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı yapılacak mı, ne zaman yapılacak?
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