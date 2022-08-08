Bugün Kabine Toplantısı var mı, saat kaçta? 8 Ağustos 2022 Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı yapılacak mı, ne zaman yapılacak?

''Kabine Toplantısı ne zaman yapılacak, bugün mü?'' sorusu, gündemde yoğun bir şekilde araştırılmaya devam ediyor. Son Kabine Toplantısı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan önderliğinde 1 Ağustos Pazartesi günü yapıldı ve toplantının ardından alınan önemli kararlar kamuoyuna duyuruldu. Şimdi ise tüm gözler sıradaki toplantının yapılacağı tarihe çevrildi. Peki, Bugün Kabine Toplantısı var mı? 8 Ağustos 2022 Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı yapılacak mı, saat kaçta? İşte detaylar…
15 günde bir Pazartesi günleri toplandığı bilinen Bakanlar Kurulu Kabine Toplantısı, son olarak 1 Ağustos 2022 Pazartesi günü gerçekleştirildi. Dolayısıyla bugün Kabine Toplantısı olmayacak.
Bir sonraki Kabine Toplantısı'nın 15 Ağustos 2022 Pazartesi günü yapılması bekleniyor.
Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı, genellikle 16.00 – 17.00 saatleri arasında başlar ve akşam haberlerine kadar sürer. Alınan kabine kararları canlı yayında Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından açıklanır.
1 Ağustos 2022 Pazartesi tarihli Bakanlar Kurulu Kabine Toplantısı'nın ana gündem maddeleri şu şekildeydi:
Tahıl koridoru, 81 ilde yapılacak 150 bin sosyal konut projesi, terörle mücadelenin yanı sıra Ege ve Akdeniz'de yaşanan gelişmeler, dünyada yayılmaya devam eden ve Türkiye'de de görülen maymun çiçeği virüsü.