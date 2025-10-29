BUGÜN KARGOLAR AÇIK MI, KARGO DAĞITIMI YAPILACAK MI? İşte, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kargoların çalışma saatleri

KARGOLAR NE ZAMAN AÇILACAK?

Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla verilen resmi tatil sona erdikten sonra, kargo firmaları 30 Ekim Perşembe günü itibarıyla yeniden normal mesai düzenine dönecek. Bu tarihten itibaren tüm kargo işlemleri ve dağıtımlar kaldığı yerden devam edecek.

Resmi tatil öncesinde 28 Ekim Salı günü öğle saatlerine kadar hizmet veren kargo şubeleri, 29 Ekim Çarşamba günü ise tam gün kapalı kalmıştır. Tatilin bitmesiyle birlikte hem PTT Kargo hem de özel kargo şirketleri (Yurtiçi, MNG, Aras, Sürat, Trendyol Express, UPS vb.) 30 Ekim sabahı itibarıyla yeniden hizmet vermeye başlayacaktır.