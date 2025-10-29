BUGÜN KARGOLAR AÇIK MI, KARGO DAĞITIMI YAPILACAK MI? İşte, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kargoların çalışma saatleri

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla kargo hizmetlerinin durumu vatandaşların gündeminde. Resmi tatil kapsamında olan bu özel günde, birçok kişi kargo firmalarının çalışıp çalışmadığını ve teslimatların devam edip etmeyeceğini araştırıyor. Peki, 29 Ekim'de kargolar açık mı, dağıtım yapılacak mı? İşte, kargoların mesai saatleri...
29 EKİM'DE KARGOLAR AÇIK MI?
29 Ekim Cumhuriyet Bayramı nedeniyle kargo firmaları resmi tatil uygulamaktadır. Bu sebeple, 29 Ekim Çarşamba günü kargo şubeleri hizmet vermeyecek ve dağıtım işlemleri yapılmayacaktır. Kargo gönderi ve teslimat işlemleri ise 30 Ekim 2025 Perşembe günü yeniden başlayacaktır.
KARGOLAR NE ZAMAN AÇILACAK?
Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla verilen resmi tatil sona erdikten sonra, kargo firmaları 30 Ekim Perşembe günü itibarıyla yeniden normal mesai düzenine dönecek. Bu tarihten itibaren tüm kargo işlemleri ve dağıtımlar kaldığı yerden devam edecek.
Resmi tatil öncesinde 28 Ekim Salı günü öğle saatlerine kadar hizmet veren kargo şubeleri, 29 Ekim Çarşamba günü ise tam gün kapalı kalmıştır. Tatilin bitmesiyle birlikte hem PTT Kargo hem de özel kargo şirketleri (Yurtiçi, MNG, Aras, Sürat, Trendyol Express, UPS vb.) 30 Ekim sabahı itibarıyla yeniden hizmet vermeye başlayacaktır.