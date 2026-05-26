Haberler Yaşam Haberleri Bugün köprü ve otoyollar ücretsiz mi? Arefe günü ve bayramda köprü ve otoyol geçişleri bedava mı?
Giriş Tarihi: 26.05.2026 08:01

Bugün köprü ve otoyollar ücretsiz mi? Arefe günü ve bayramda köprü ve otoyol geçişleri bedava mı?

Bugün köprü ve otoyollar ücretsiz mi sorusu Kurban Bayramı öncesinde sürücüler tarafından araştırılıyor. Arefe günü ve bayram süresince köprü ile otoyol geçişlerinin ücretsiz olup olmayacağı merak edilen konular arasında yer alıyor. Özellikle bayram yolculuğuna çıkacak vatandaşlar geçiş ücretlerine ilişkin resmi açıklamaları takip ediyor. İşte, bayram dönemindeki ücretsiz ulaşımın detayları...

Bugün köprü ve otoyollar ücretsiz mi? Arefe günü ve bayramda köprü ve otoyol geçişleri bedava mı?
  • ABONE OL

Arefe günü ve bayramda köprü ve otoyol geçişlerinin bedava olup olmayacağı vatandaşların gündemindeki yerini aldı. Şehirler arası seyahat planı yapan sürücüler ücretsiz geçiş uygulamasının hangi yolları kapsadığını öğrenmek istiyor. Bayram tatili sürecinde uygulanacak ulaşım düzenlemeleri yoğun ilgi görüyor. Köprü ve otoyol geçiş ücretlerine ilişkin detaylar arama motorlarında sıkça araştırılıyor.

BAYRAMDA KÖPRÜ VE OTOYOLLAR ÜCRETSİZ Mİ?

Kurban Bayramı tatilinin başlamasına kısa bir zaman kala kamuya ait olan köprü, otoyol ve toplu ulaşım ücretsiz oldu.

26 Mayıs 2026 Salı günü saat 00:00'dan başlayarak 30 Mayıs 2026 Cumartesi günü saat 24:00'a kadar yap-işlet-devret projeleri hariç olmak üzere Karayolları Genel Müdürlüğü sorumluluğunda bulunan otoyollar ile 15 Temmuz Şehitler Köprüsü ve Fatih Sultan Mehmet Köprüsü ücretsiz oldu.

ÜCRETLİ GÜZERGAHLAR

Yap-işlet-devret projeleri, ücretsiz geçiş uygulamasıyla ilgili resmi bir karar alındığı taktirde geçtiğimiz yıllarda olduğu gibi yine hariç tutulacak.

  • Kuzey Marmara Otoyolu (3. Boğaz Köprüsü Dâhil),
  • Gebze- Orhangazi- İzmir Otoyolu (İzmir Körfez Geçişi ve Bağlantı Yolları Dâhil),
  • Avrasya Tüneli
  • Osmangazi Köprüsü
  • Yavuz Selim Köprüsü gibi güzergahlardan bayram boyunca ücret alınacak.

BAYRAMDA TOPLU TAŞIMA ÜCRETSİZ Mİ?

27 Mayıs 2026 Çarşamba günü saat 00:00'dan başlayarak 30 Mayıs 2026 Cumartesi günü saat 24:00'a kadar Başkentray, Marmaray, İZBANK, Sirkeci-Kazlıçeşme Raylı Sistem Hattı, Gayrettepe-İstanbul Havalimanı-Arnavutköy Metro Hattı seferleri ile belediyeler ve bunların kurdukları birlik, müessese ve işletmelerce yürütülen toplu taşıma hizmetlerinden ücretsiz faydalanılacak.

Haber Girişi Aleyna Bilgetekin - Editör

Sabah.com.tr Uygulamamızı İndirin

Uygulamalara Özel Ayrıcalıkları Keşfedin!
  • ABONE OL
ARKADAŞINA GÖNDER
Bugün köprü ve otoyollar ücretsiz mi? Arefe günü ve bayramda köprü ve otoyol geçişleri bedava mı?
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA