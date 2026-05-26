Bugün köprü ve otoyollar ücretsiz mi? Arefe günü ve bayramda köprü ve otoyol geçişleri bedava mı?

Arefe günü ve bayramda köprü ve otoyol geçişlerinin bedava olup olmayacağı vatandaşların gündemindeki yerini aldı. Şehirler arası seyahat planı yapan sürücüler ücretsiz geçiş uygulamasının hangi yolları kapsadığını öğrenmek istiyor. Bayram tatili sürecinde uygulanacak ulaşım düzenlemeleri yoğun ilgi görüyor. Köprü ve otoyol geçiş ücretlerine ilişkin detaylar arama motorlarında sıkça araştırılıyor.

BAYRAMDA KÖPRÜ VE OTOYOLLAR ÜCRETSİZ Mİ?

Kurban Bayramı tatilinin başlamasına kısa bir zaman kala kamuya ait olan köprü, otoyol ve toplu ulaşım ücretsiz oldu.

26 Mayıs 2026 Salı günü saat 00:00'dan başlayarak 30 Mayıs 2026 Cumartesi günü saat 24:00'a kadar yap-işlet-devret projeleri hariç olmak üzere Karayolları Genel Müdürlüğü sorumluluğunda bulunan otoyollar ile 15 Temmuz Şehitler Köprüsü ve Fatih Sultan Mehmet Köprüsü ücretsiz oldu.