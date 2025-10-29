Bugün köprü ve otoyolları bedava mı? 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı köprü ve otoyolları ücret tarifesi sorgulanıyor!

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nda ulaşım konusundaki uygulamalar merak konusu oldu. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, 29 Ekim'de vatandaşların bazı toplu taşıma hatlarından ücretsiz yararlanacağını açıkladı. Buna göre Başkentray, Marmaray, İZBAN, Sirkeci-Kazlıçeşme Raylı Sistem Hattı ve Gayrettepe-İstanbul Havalimanı-Arnavutköy Metro Hattı ücretsiz hizmet verecek. Peki, 29 Ekim'de köprü ve otoyollar da ücretsiz mi olacak? İşte merak edilen detaylar...