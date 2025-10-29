Bugün köprü ve otoyolları ücretsiz mi? 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı köprü ve otoyolları ücret tarifesi son durum

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nda ulaşım konusundaki uygulamalar merak konusu oldu. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, 29 Ekim'de vatandaşların bazı toplu taşıma hatlarından ücretsiz yararlanacağını açıkladı. Buna göre Başkentray, Marmaray, İZBAN, Sirkeci-Kazlıçeşme Raylı Sistem Hattı ve Gayrettepe-İstanbul Havalimanı-Arnavutköy Metro Hattı ücretsiz hizmet verecek. Peki, 29 Ekim'de köprü ve otoyollar da ücretsiz mi olacak? İşte merak edilen detaylar...
29 EKİM'DE KÖPRÜ VE KARAYOLLARI ÜCRETSİZ Mİ?
29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nda köprü ve otoyolların ücretsiz kullanımıyla ilgili henüz Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Karayolları Genel Müdürlüğü'nden resmi bir açıklama yapılmadı.
TOPLU TAŞIMA ÜCRETSİZ Mİ?
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nda Başkentray, Marmaray, İZBAN, Sirkeci-Kazlıçeşme Raylı Sistem Hattı ve Gayrettepe-İstanbul Havalimanı-Arnavutköy Metro Hattı'nda vatandaşların ücretsiz ulaşım sağlayacağını duyurdu.
Bakan Uraloğlu, 24 Ekim 2025 tarihli Resmî Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanı Kararı gereğince Ankara, İstanbul ve İzmir'deki kent içi raylı sistem hatlarının 29 Ekim'de ücret alınmadan hizmet vereceğini belirtti.
Uraloğlu açıklamasında, "İstanbul'da Marmaray, Sirkeci-Kazlıçeşme Raylı Sistem Hattı ve Gayrettepe-İstanbul Havalimanı-Arnavutköy Metrosu, Ankara'da Başkentray, İzmir'de ise İZBAN hattımız Cumhuriyet Bayramı boyunca ücretsiz olarak çalışacak. Bu hatlar, vatandaşlarımıza hızlı, güvenli ve ekonomik ulaşım imkânı sunacak." dedi.