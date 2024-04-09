Kuyumcular bugün açık mı, tatil mi? 9 Mart Arefe Günü ve bayramda kuyumcular kapalı mı, çalışıyor mu?

Bugün kuyumcular açık mı 9 Mart Arefe Günü ve Ramazan Bayramı özelinde sorgulanıyor. Resmi daireler başta olmak üzere birçok meslek grubu tatillerini değerlendirecek. O meslekler arasında kuyumculuk da var mı merak ediliyor. Peki; bayramda kuyumcular açık mı, çalışıyor mu, tatil mi olacak? İşte, detaylar...