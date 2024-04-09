Haberler Yaşam Haberleri Kuyumcular bugün açık mı, tatil mi? 9 Mart Arefe Günü ve bayramda kuyumcular kapalı mı, çalışıyor mu?
Giriş Tarihi: 9.4.2024 10:16 Son Güncelleme: 9.4.2024 10:16

Kuyumcular bugün açık mı, tatil mi? 9 Mart Arefe Günü ve bayramda kuyumcular kapalı mı, çalışıyor mu?

10-11-12 Nisan tarihlerinde idrak edilen Ramazan Bayramı süresince özel günleri için takı veya altın alacaklar, yatırım ve birikim yapmak isteyenler bugün kuyumcular açık mı kapalı mı sorusuna yanıt arıyor. 9 güne çıkan bayram tatili süresince kuyumcu dükkanlarında durumu merak edenler arama motorlarına yöneldi. Peki; 9 Mart Arefe Günü ve bayramda kuyumcular açık mı, çalışıyor mu?

Kuyumcular bugün açık mı, tatil mi? 9 Mart Arefe Günü ve bayramda kuyumcular kapalı mı, çalışıyor mu?

Bugün kuyumcular açık mı 9 Mart Arefe Günü ve Ramazan Bayramı özelinde sorgulanıyor. Resmi daireler başta olmak üzere birçok meslek grubu tatillerini değerlendirecek. O meslekler arasında kuyumculuk da var mı merak ediliyor. Peki; bayramda kuyumcular açık mı, çalışıyor mu, tatil mi olacak? İşte, detaylar...

BAYRAMDA KUYUMCULAR AÇIK MI?

10-11-12 Nisan Ramazan Bayramı boyunca kuyumcuların kapalı olması bekleniyor. Bu noktada yatırım ve birikim yapacaklar ile takı satın almak isteyenler bayram sonrasını bekleyecek.

KUYUMCULAR NE ZAMAN AÇILACAK?

Bayram sonrasının pazar gününe denk gelmesi sebebiyle kuyumcuların 15 Mart Pazartesi normal düzene dönmesi bekleniyor.

2024 RESMİ TATİL GÜNLERİ

10 Nisan Çarşamba: Ramazan Bayramı 1. gün

11 Nisan Perşembe: Ramazan Bayramı 2. gün

12 Nisan Cuma: Ramazan Bayramı 3. gün

23 Nisan Salı: Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı

1 Mayıs Çarşamba: İşçi Bayramı

19 Mayıs Pazar: Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı

15 Haziran Cumartesi: Kurban Bayramı arifesi

16 Haziran Pazar: Kurban Bayramı 1. gün

17 Haziran Pazartesi: Kurban Bayramı 2. gün

18 Haziran Salı: Kurban Bayramı 3. gün

19 Haziran Çarşamba: Kurban Bayramı 4. gün

15 Temmuz Pazartesi: Demokrasi ve Milli Birlik Günü

30 Ağustos Cuma: Zafer Bayramı

29 Ekim Salı: Cumhuriyet Bayramı

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Kuyumcular bugün açık mı, tatil mi? 9 Mart Arefe Günü ve bayramda kuyumcular kapalı mı, çalışıyor mu?
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