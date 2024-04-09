Kuyumcular bugün açık mı, tatil mi? 9 Mart Arefe Günü ve bayramda kuyumcular kapalı mı, çalışıyor mu?

Bugün kuyumcular açık mı 9 Mart Arefe Günü ve Ramazan Bayramı özelinde sorgulanıyor. Resmi daireler başta olmak üzere birçok meslek grubu tatillerini değerlendirecek. O meslekler arasında kuyumculuk da var mı merak ediliyor. Peki; bayramda kuyumcular açık mı, çalışıyor mu, tatil mi olacak? İşte, detaylar...
BAYRAMDA KUYUMCULAR AÇIK MI?
10-11-12 Nisan Ramazan Bayramı boyunca kuyumcuların kapalı olması bekleniyor. Bu noktada yatırım ve birikim yapacaklar ile takı satın almak isteyenler bayram sonrasını bekleyecek.
2024 RESMİ TATİL GÜNLERİ
10 Nisan Çarşamba: Ramazan Bayramı 1. gün
11 Nisan Perşembe: Ramazan Bayramı 2. gün
12 Nisan Cuma: Ramazan Bayramı 3. gün
23 Nisan Salı: Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı
1 Mayıs Çarşamba: İşçi Bayramı
19 Mayıs Pazar: Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı
15 Haziran Cumartesi: Kurban Bayramı arifesi
16 Haziran Pazar: Kurban Bayramı 1. gün
17 Haziran Pazartesi: Kurban Bayramı 2. gün
18 Haziran Salı: Kurban Bayramı 3. gün
19 Haziran Çarşamba: Kurban Bayramı 4. gün
15 Temmuz Pazartesi: Demokrasi ve Milli Birlik Günü
30 Ağustos Cuma: Zafer Bayramı
29 Ekim Salı: Cumhuriyet Bayramı