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Giriş Tarihi: 30.3.2025 06:58

Bugün marketler açık mı, bayramın birinci günü marketler saat kaçta açılacak ve kapanacak? İşte Ramazan Bayramı BİM, ŞOK, A101 market çalışma saatleri

Bayramda market çalışma saatleri vatandaşların merak ettikleri arasında en başta yer alıyor. Bayram kahvaltısı için erkenden market alışverişi yapmaya hazırlanan vatandaşlar bugün marketler açık mı, bayramın birinci günü marketler saat kaçta açılacak ve kapanacak sorularına yanıt arıyor. İşte Ramazan Bayramı market çalışma saatleri ile bayramda BİM, ŞOK, A101 açılış kapanış saatleri…

Bugün marketler açık mı, bayramın birinci günü marketler saat kaçta açılacak ve kapanacak? İşte Ramazan Bayramı BİM, ŞOK, A101 market çalışma saatleri

Mübarek Ramazan Bayramı geldi çattı. Resmi tatillerde marketlerin çalışma saatleri değişiklik gösterdiği için bugün marketler açık mı, bayramın birinci günü marketler saat kaçta açılacak ve kapanacak sorusu günün ilk saatlerinden itibaren araştırma konusu oldu. İşte Ramazan Bayramı BİM, ŞOK, A101 market çalışma saatleri ve diğer detaylar.

BAYRAMDA MARKETLER AÇIK MI, KAPALI MI?

Ramazan Bayramı, Diyanet takvimine göre 30-31 Mart ve 1 Nisan tarihlerine denk geliyor. Bu nedenle, marketlerin çalışma saatleri de merak ediliyor.

Geçen yıllarda zincir marketler, Ramazan Bayramı'nın 1. gününde kapalı olurken, 2. ve 3. günlerinde faaliyet göstermişti. Bu yılın kesin çalışma saatleri içinse, ilgili marketlerin şubelerinden veya müşteri hizmetlerinden kesin bilgi alınabilir.

Yerel marketler için de durumun değişken olabileceğini unutmamak gerekir.

A101, ŞOK, BİM ÇALIŞMA SAATLERİ
A101, ŞOK, BİM marketleri normal günlerde haftanın 7 günü saat 09.00 - 21.00 saatleri arasında açık olmaktadır.

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Bugün marketler açık mı, bayramın birinci günü marketler saat kaçta açılacak ve kapanacak? İşte Ramazan Bayramı BİM, ŞOK, A101 market çalışma saatleri
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