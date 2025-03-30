Bugün marketler açık mı, bayramın birinci günü marketler saat kaçta açılacak ve kapanacak? İşte Ramazan Bayramı BİM, ŞOK, A101 market çalışma saatleri

BAYRAMDA MARKETLER AÇIK MI, KAPALI MI?

Ramazan Bayramı, Diyanet takvimine göre 30-31 Mart ve 1 Nisan tarihlerine denk geliyor. Bu nedenle, marketlerin çalışma saatleri de merak ediliyor.

Geçen yıllarda zincir marketler, Ramazan Bayramı'nın 1. gününde kapalı olurken, 2. ve 3. günlerinde faaliyet göstermişti. Bu yılın kesin çalışma saatleri içinse, ilgili marketlerin şubelerinden veya müşteri hizmetlerinden kesin bilgi alınabilir.

Yerel marketler için de durumun değişken olabileceğini unutmamak gerekir.