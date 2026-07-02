Bugün sağanak yarın sıcak

Avrupa genelinde etkisini artıran sıcak hava dalgası Türkiye'yi de etkisi altına aldı. Marmara, Ege ve Akdeniz bölgelerinde hava sıcaklıkları mevsim normallerinin üzerine çıktı. Sıcaklıklar, Antalya ve Adana'da 33-34, Diyarbakır'da 38, Şanlıurfa'da ise 40 dereceye kadar ulaştı. Bugün batı ve iç kesimlerinde yer yer gök gürültülü sağanak yağışlar görülecek. Güney ve güneydoğu bölgelerinde kavurucu sıcaklar etkisini sürdürecek. Yarın Türkiye genelinde iki farklı hava tablosu öne çıkıyor. Batı Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu Anadolu'nun kuzey ve doğusu ile Van hattı ile Trakya kıyılarında gök gürültülü sağanak yağışların etkili olması bekleniyor. Buna karşılık İç Anadolu, Ege, Akdeniz ve özellikle Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde termometrelerin 41-42 dereceyi göstermesi bekleniyor.

Sabah.com.tr Uygulamamızı İndirin Uygulamalara Özel Ayrıcalıkları Keşfedin!