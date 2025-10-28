BUGÜN TOPLU TAŞIMA BEDAVA MI? İşte, 28 Ekim Salı metro, Marmaray, metrobüs, otobüs seferleri ücret tarifesi

Cumhuriyetimizin 102. yılına sayılı saatler kala, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı coşkusu şimdiden hissediliyor. Bayram günü resmi tatil olacağından toplu taşıma düzenlemeleri de merak konusu oldu. Peki, 28 Ekim Salı günü metro, Marmaray, metrobüs ve otobüs seferleri nasıl, toplu taşıuma ücretsiz mi olacak? İşte 28 Ekim'de toplu taşımayla ilgili merak edilen detaylar...
Cumhuriyetimizin 102. yılı büyük bir coşkuyla kutlanacak. 29 Ekim Çarşamba günü resmi tatil nedeniyle toplu taşıma seferleri ve ücret uygulamaları da merak konusu oldu.
29 Ekim Cumhuriyet Bayramı resmi tatil olması nedeniyle bazı metro seferlerinin ücretsiz yapılma karar Resmi Gazete'de yayımlandı.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzası ile yayımlanan karara göre, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı nedeniyle 29 Ekim Çarşamba günü Başkentray, Marmaray, İZBAN, Sirkeci-Kazlıçeşme Raylı Sistem Hattı ve Gayrettepe-İstanbul Havalimanı-Arnavutköy Metro Hattı seferleri ücretsiz olacak.