15 TEMMUZ'DA TOPLU TAŞIMA ÜCRETSİZ Mİ?

Kurban Bayramı tatilinde 9-10-11 ve 12 Temmuz'da toplu taşıma ücretsiz olmuştu.

Aynı hafta içerisinde olan 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü de resmi tatil olarak kabul edildiği için toplu taşıma ücretsiz olacak.

15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü Marmaray, Metro, İett, Tramvay ve Şehir Hatları gibi toplu taşıma araçları ücretsiz olarak hizmet verecek.