15 Temmuz toplu taşıma ücretsiz mi, bedava mı? soruları yanıt aramaya devam ediyor. Resmi tatilde otobüs, metro, metrobüs, Marmaray kullanacaklar güncel toplu taşıma tarifesine ulaşmaya çalışıyor. Geçtiğimiz yıl ücretsiz hizmet veren İETT için sorgulamalar bu yıl da başladı: Bugün toplu taşıma ücretsiz mi, bedava mı? İşte "15 Temmuz'da toplu taşıma bedava mı" sorusunun yanıtı…
15 TEMMUZ'DA TOPLU TAŞIMA ÜCRETSİZ Mİ?
Kurban Bayramı tatilinde 9-10-11 ve 12 Temmuz'da toplu taşıma ücretsiz olmuştu.
Aynı hafta içerisinde olan 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü de resmi tatil olarak kabul edildiği için toplu taşıma ücretsiz olacak.
15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü Marmaray, Metro, İett, Tramvay ve Şehir Hatları gibi toplu taşıma araçları ücretsiz olarak hizmet verecek.
BUGÜN TOPLU TAŞIMA BEDAVA MI?
Bakanlık tarafından yapılan açıklama şu şekilde; "15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nde İstanbulkart entegrasyonuna dahil toplu ulaşım araçları ücretsiz olacaktır. Tüm vatandaşlarımıza iyi yolculuklar dileriz. Antalya Büyükşehir Belediyesi'nin resmi plakalı otobüsleri ve raylı sistem araçları, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nde vatandaşları ücretsiz taşıyacak."