Haberler Yaşam Haberleri 15 Temmuz toplu taşıma metro, metrobüs, Marmaray ve otobüsler ücretsiz mi? Bugün toplu taşıma bedava mı, ücretsiz mi?
Giriş Tarihi: 15.7.2022 01:14 Son Güncelleme: 15.7.2022 01:15

15 Temmuz toplu taşıma metro, metrobüs, Marmaray ve otobüsler ücretsiz mi? Bugün toplu taşıma bedava mı, ücretsiz mi?

15 Temmuz’da toplu taşıma kullanacaklar İETT başta olmak üzere resmi kurumların duyurularına odaklandı. Resmi tatil olarak sayılan 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü toplu taşıma tarifesi ile şekillendi. Vatandaşlar “bugün toplu taşıma bedava mı, ücretsiz mi” sorusuna yanıt arıyor. Bununla birlikte metro, metrobüs, vapur, Marmaray ve otobüs biletlerinin alınıp alınmayacağı merak konusu. Peki, 15 Temmuz toplu taşıma ücretsiz mi, bugün İETT bedava mı? İşte cevaplar…

15 Temmuz toplu taşıma metro, metrobüs, Marmaray ve otobüsler ücretsiz mi? Bugün toplu taşıma bedava mı, ücretsiz mi?

15 Temmuz toplu taşıma ücretsiz mi, bedava mı? soruları yanıt aramaya devam ediyor. Resmi tatilde otobüs, metro, metrobüs, Marmaray kullanacaklar güncel toplu taşıma tarifesine ulaşmaya çalışıyor. Geçtiğimiz yıl ücretsiz hizmet veren İETT için sorgulamalar bu yıl da başladı: Bugün toplu taşıma ücretsiz mi, bedava mı? İşte "15 Temmuz'da toplu taşıma bedava mı" sorusunun yanıtı…

15 TEMMUZ'DA TOPLU TAŞIMA ÜCRETSİZ Mİ?

Kurban Bayramı tatilinde 9-10-11 ve 12 Temmuz'da toplu taşıma ücretsiz olmuştu.

Aynı hafta içerisinde olan 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü de resmi tatil olarak kabul edildiği için toplu taşıma ücretsiz olacak.

15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü Marmaray, Metro, İett, Tramvay ve Şehir Hatları gibi toplu taşıma araçları ücretsiz olarak hizmet verecek.

BUGÜN TOPLU TAŞIMA BEDAVA MI?

Bakanlık tarafından yapılan açıklama şu şekilde; "15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nde İstanbulkart entegrasyonuna dahil toplu ulaşım araçları ücretsiz olacaktır. Tüm vatandaşlarımıza iyi yolculuklar dileriz. Antalya Büyükşehir Belediyesi'nin resmi plakalı otobüsleri ve raylı sistem araçları, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nde vatandaşları ücretsiz taşıyacak."

ARKADAŞINA GÖNDER
15 Temmuz toplu taşıma metro, metrobüs, Marmaray ve otobüsler ücretsiz mi? Bugün toplu taşıma bedava mı, ücretsiz mi?
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA