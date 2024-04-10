Bugün toplu taşıma ücretsiz mi? İstanbul, Ankara, İzmir’de bayramda metro, metrobüs, Marmaray ve otobüsler bedava mı?

Bugün toplu taşıma ücretsiz mi sorusu yanıtlandı. Konuyla ilgili İETT başta olmak üzere büyükşehirlerde ulaşıma dair haberler takip ediliyor. Şehrin sakin halinden yararlanmak isteyenler şimdiden rotalarını belirledi. Ramazan Bayramı'nda ulaşımın bedava olduğu noktalar gündemde. Peki; 2024 bayramda toplu taşıma; metro, metrobüs, Marmaray ve otobüsler ücretsiz mi? İşte, detaylar...