Bugün toplu taşıma ücretsiz mi? İstanbul, Ankara, İzmir’de bayramda metro, metrobüs, Marmaray ve otobüsler bedava mı?

Bugün toplu taşıma ücretsiz mi sorusu yanıtlandı. Konuyla ilgili İETT başta olmak üzere büyükşehirlerde ulaşıma dair haberler takip ediliyor. Şehrin sakin halinden yararlanmak isteyenler şimdiden rotalarını belirledi. Ramazan Bayramı'nda ulaşımın bedava olduğu noktalar gündemde. Peki; 2024 bayramda toplu taşıma; metro, metrobüs, Marmaray ve otobüsler ücretsiz mi? İşte, detaylar...
BUGÜN TOPLU TAŞIMA ÜCRETSİZ Mİ?
Ramazan Bayramı 10 Nisan Çarşamba günü başladı. Özellikler büyükşehirlerde kendilerine gezi rotaları belirleyenler ulaşımın ücretsiz olup olmadığını sorguluyor. Resmi Gazete'de yer alan karara göre Ankara, İzmir, İstanbul'da belirlenen ulaşım araçları ücretsiz olarak hizmet verecek.
Resmi Gazete'de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla yayımlanan karara göre, 10 Nisan Çarşamba günü saat 00.00'dan 12 Nisan Cuma günü saat 00.00'a kadar Başkentray, Marmaray, İZBAN Sirkeci-Kazlıçeşme Raylı Sistem Hattı, Gayrettepe-İst. Havalimanı-Arnavutköy-Metro hattı seferleri ile belediyeler ve bunların kurdukları birlik müessese ve işletmelerce yürütülen toplu taşıma hizmetleri ücretsiz olacak.
İSTANBUL'DA BAYRAMDA TOPLU TAŞIMA ÜCRETSİZ Mİ?
Metro, metrobüs, otobüs gibi araçlar da İETT kararı ile bayram boyunca ücretsiz kullanılabilecek.
Metro İstanbul'da bayram boyunca seferler cumartesi tarifesine göre yapılacak. Seferler, bayramın 1'inci ve 2'nci günü 06.00 - 00.00 saatleri arasında gerçekleşecek.
12 Nisan Cuma günü ise, M1A Yenikapı-Atatürk Havalimanı, M1B Yenikapı-Kirazlı/Bağcılar, M2 Yenikapı-Hacıosman, M4 Kadıköy-Sabiha Gökçen Havalimanı, M5 Üsküdar-Samandıra, M6 Levent-Boğaziçi Ü./Hisarüstü ve M7 Yıldız-Mahmutbey metro hatlarında Gece Metrosu uygulaması hizmet verecek.