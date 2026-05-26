Bugün toplu taşıma ücretsiz mi? 26-27-28-29 Mayıs bayramda ve arefe günü İETT, otobüs, metrobüs, metro, Marmaray ücretli mi?

İstanbul, Ankara, İzmir gibi megakentler başta olmak üzere büyükşehirlerde uygulanacak ücretsiz ulaşım tarifesinin bugün başlayıp başlamayacağı merak ediliyor. Bayram öncesi son hazırlıklarını yapmak için yola çıkan vatandaşlar, 26 Mayıs arefe gününde toplu taşımanın ücretsiz olup olmadığını sorguluyor. İstanbul'da İETT otobüsleri, metrobüs, metro ve Marmaray hatlarında bugün normal ücret tarifesi uygulanırken, ücretsiz ulaşım uygulamasının bayramın ilk günü itibarıyla başlaması bekleniyor.