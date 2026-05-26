Haberler Yaşam Haberleri Bugün toplu taşıma ücretsiz mi? 26-27-28-29 Mayıs bayramda ve arefe günü İETT, otobüs, metrobüs, metro, Marmaray ücretli mi?
Giriş Tarihi: 26.05.2026 07:00

Bugün toplu taşıma ücretsiz mi? 26-27-28-29 Mayıs bayramda ve arefe günü İETT, otobüs, metrobüs, metro, Marmaray ücretli mi?

Kurban Bayramı arefesinde toplu taşımanın ücretsiz olup olmadığı milyonlarca vatandaş tarafından araştırılıyor. 26 Mayıs Salı arefe günü İETT, metro, metrobüs ve Marmaray’da geçerli olacak ücret tarifesi merak konusu olurken bugün toplu taşıma ücretsiz mi sorusu yanıt arıyor.

Bugün toplu taşıma ücretsiz mi? 26-27-28-29 Mayıs bayramda ve arefe günü İETT, otobüs, metrobüs, metro, Marmaray ücretli mi?
  • ABONE OL

İstanbul, Ankara, İzmir gibi megakentler başta olmak üzere büyükşehirlerde uygulanacak ücretsiz ulaşım tarifesinin bugün başlayıp başlamayacağı merak ediliyor. Bayram öncesi son hazırlıklarını yapmak için yola çıkan vatandaşlar, 26 Mayıs arefe gününde toplu taşımanın ücretsiz olup olmadığını sorguluyor. İstanbul'da İETT otobüsleri, metrobüs, metro ve Marmaray hatlarında bugün normal ücret tarifesi uygulanırken, ücretsiz ulaşım uygulamasının bayramın ilk günü itibarıyla başlaması bekleniyor.

AREFE GÜNÜ TOPLU TAŞIMA ÜCRETSİZ Mİ?

Bayramda İstanbul, Ankara, İzmir gibi büyükşehirlerde toplu ulaşım ücretsiz olacak. Ancak bu karar arefe gününü kapsamıyor.

Dolayısıyla bugün toplu taşımada ücretsiz bayram tarifesi geçerli olmayacak.

Ücretsiz toplu taşıma uygulaması bu gece saat 00:00 itibarıyla geçerli olacak.

BAYRAMDA TOPLU TAŞIMA ÜCRETSİZ Mİ?

Kurban Bayramı süresince toplu taşıma hizmetlerine ilişkin ücretsiz geçiş uygulamasının detayları netleşti. Buna göre uygulama, 27 Mayıs 2026 Çarşamba (Bayramın 1. günü) saat 00.00'da başlayacak ve 30 Mayıs 2026 Cumartesi (Bayramın 4. günü) saat 24.00'e kadar devam edecek.

Bu kapsamda 4 gün boyunca Türkiye genelinde belediyelere bağlı şehir içi toplu taşıma araçları ile Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'na bağlı raylı sistemlerin ücretsiz hizmet vermesi bekleniyor.

İstanbul, Ankara ve İzmir'de ücretsiz olacak hatlar:

İstanbul: Metro, metrobüs, İETT otobüsleri, tramvaylar, Şehir Hatları vapurları, Marmaray, Sirkeci–Kazlıçeşme Raylı Sistem Hattı ve Gayrettepe–İstanbul Havalimanı–Arnavutköy Metro Hattı
Ankara: EGO otobüsleri, metro, ANKARAY ve Başkentray
İzmir: ESHOT otobüsleri, metro, tramvay ve İZBAN

Metro İstanbul AŞ, bayramın ilk günü hatlarda pazar günü tarifesi uygulayacak. Bayramın diğer günlerinde ise cumartesi günü tarifesiyle hizmet verilecek. Gece metrosu hizmeti, cumayı cumartesiye ve cumartesiyi pazara bağlayan gecelerde, gece metrosu işletilen hatlarda kesintisiz olarak devam edecek.

İETT, Metro İstanbul AŞ ve Şehir Hatları AŞ gerekli hallerde ek seferler koyacak.

Sabah.com.tr Uygulamamızı İndirin

Uygulamalara Özel Ayrıcalıkları Keşfedin!
  • ABONE OL
ARKADAŞINA GÖNDER
Bugün toplu taşıma ücretsiz mi? 26-27-28-29 Mayıs bayramda ve arefe günü İETT, otobüs, metrobüs, metro, Marmaray ücretli mi?
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA