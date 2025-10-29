Bugün toplu taşıma ücretsiz mi, bedava mı? 29 Ekim Çarşamba metro, Marmaray, metrobüs, otobüs ücret tarifesi

Cumhuriyet Bayramı'nın 102. yılı heyecanı tüm yurtta yaşanıyor. 29 Ekim Çarşamba günü düzenlenecek kutlamalar öncesinde vatandaşların gündeminde toplu taşıma uygulamaları var. Peki, bugün metro, Marmaray, metrobüs ve otobüs seferleri nasıl olacak, ulaşım ücretsiz mi sağlanacak? 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nda toplu taşıma ile ilgili açıklanan detaylar haberimizde…
29 EKİM CUMHURİYET BAYRAMI TOPLU TAŞIMA ÜCRETSİZ Mİ MERAK EDİLİYOR!
Cumhuriyetimizin 102. yılı büyük bir coşkuyla kutlanacak. 29 Ekim Çarşamba günü resmi tatil nedeniyle toplu taşıma seferleri ve ücret uygulamaları da merak konusu oldu.
29 EKİM TOPLU TAŞIMA ÜCRETSİZ Mİ 2025?
29 Ekim Cumhuriyet Bayramı resmi tatil olması nedeniyle bazı metro seferlerinin ücretsiz yapılma karar Resmi Gazete'de yayımlandı.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzası ile yayımlanan karara göre, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı nedeniyle 29 Ekim Çarşamba günü Başkentray, Marmaray, İZBAN, Sirkeci-Kazlıçeşme Raylı Sistem Hattı ve Gayrettepe-İstanbul Havalimanı-Arnavutköy Metro Hattı seferleri ücretsiz olacak.
Cumhuriyetimizin 102. yılı kutlamaları kapsamında İstanbul'da toplu ulaşım ücretsiz olacak. TCDD'ye bağlı Marmaray, Sirkeci–Kazlıçeşme Raylı Sistem Hattı ve Gayrettepe–İstanbul Havalimanı–Arnavutköy Metro Hattı gün boyunca ücretsiz hizmet verecek.
İETT'den yapılan açıklamada, "29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nda kişiselleştirilmiş İstanbulkart'ınızla entegrasyona dahil tüm toplu ulaşım araçlarını ücretsiz kullanabilir, bayram coşkusunu İstanbul'un dört bir yanında yaşayabilirsiniz. Cumhuriyetimizin 102. yılı kutlu olsun!" ifadelerine yer verildi.