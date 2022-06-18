Bugün toplu taşıma ücretsiz mi? YKS günü 18- 19 Haziran’da ulaşım bedava mı, metro, metrobüs, otobüs, Marmaray ücretsiz mi?

Bugün toplu taşıma ücretsiz mi, YKS günü toplu ulaşım İETT, metro, metrobüs bedava mı olacak sorusuna an itibariyle yanıt aranıyor. Bu yıl YKS sınavı 18 Haziran Cumartesi ve 19 Haziran Pazar günlerinde yapılacak olan YKS TYT AYT YDT oturumlarını kaçırmak isteyemeyenler "YKS günü toplu taşıma ücretsiz mi? 18-19 Haziran 2022 YKS sınavında ulaşım ücretsiz mi; metro, metrobüs, otobüs bedava mı?" sorusuna yanıt arıyor. Belediyelerden gelen açıklamalar doğrultusunda toplu ulaşımın bedava olup olmadığı netlik kazandı.
İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılan açıklamada;
Her iki sınav için geçerli olacak ücretsiz toplu ulaşımdan faydalanmak isteyenlerin sınav belgeleri veya görevli belgelerini göstermeleri yeterli olacak.
Sınav başlangıcının 2 saat öncesinden başlayan ücretsiz ulaşım imkanı, sınav bitişinin 2 saat sonrasına kadar devam edecek.
18 Haziran Cumartesi YKS nedeniyle toplu ulaşım ücretsiz olacak.
Ankara Büyükşehir Belediyesi hafta sonu öğrenciler, veliler ve sınav görevlileri için EGO otobüsleri, ANKARAY, metro ve teleferik hizmetlerinin ücretsiz olduğunu duyurdu.
EGO Genel Müdürlüğü bu yıl düzenlenen Liselere Geçiş Sınavı'ndan (LGS) sonra 18-19 Haziran 2022 tarihlerinde yapılacak Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) için de öğrenci, veliler ve görevli eğitmenlerin sınav alanlarına gidiş gelişlerini kolaylaştırmak amacıyla ücretsiz toplu ulaşım hizmeti verecek.
EGO Genel Müdürlüğü, YKS'ye girecek adayların mağdur olmamaları amacıyla ANKARAY, Metro ve Teleferik başta olmak üzere 51 güzergâhta 202 adet ilave otobüs servisi ile ücretsiz toplu ulaşım sağlayacak. YKS'ye katılacak öğrenciler, EGO'ya ait toplu taşıma araçlarından sınav giriş belgelerini göstermeleri şartıyla ücretsiz yararlanabilecek. Veliler ve görevli öğretmenler de sınav gününde toplu taşıma araçlarını ücretsiz kullanabilecek.