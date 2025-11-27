BUGÜNKÜ MAÇ PROGRAMI 27 KASIM 2025: Bugün hangi maçlar var, kimin maçı var, saat kaçta ve hangi kanalda?

27 Kasım Perşembe günü UEFA Avrupa Ligi ve UEFA Konferans Ligi'nde peş peşe karşılaşmalar oynanacak. Fenerbahçe, Kadıköy'de Ferencvaros'u konuk ederek gruptaki kader maçına çıkarken, Samsunspor da İzlanda temsilcisi Breidablik karşısında galibiyet arayacak. Peki, bugün hangi maçlar var, kimin maçı var, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte günün maçları...
UEFA Avrupa Ligi
20:45 Roma - Midtjylland (TRT Tabii Spor 3)
20:45 Viktoria Plzen - Freiburg
20:45 Feyenoord – Celtic (TRT Tabii Spor)
20:45 Fenerbahçe - Ferencvaros (TRT Spor)
20:45 Ludogorets Razgrad - Celta Vigo
20:45 PAOK - Brann (TRT Tabii Spor 5)
20:45 Porto - Nice (TRT Tabii Spor 2)
20:45 Aston Villa - Young Boys (TRT Tabii Spor 1)
20:45 Lille - Dinamo Zagreb (TRT Tabii Spor 4)
23:00 Panathinaikos - Sturm Graz
23:00 Real Betis - Utrecht (TRT Tabii Spor 4)
23:00 Nottingham Forest - Malmö FF (TRT Tabii Spor 3)
23:00 Genk - Basel
23:00 Kızılyıldız - FCSB (TRT Tabii Spor 2)
23:00 Bologna - Salzburg (TRT Tabii Spor 1)
23:00 Maccabi Tel Aviv - Lyon
23:00 Rangers - Sporting Braga (TRT Tabii Spor)
23:00 Go Ahead Eagles - Stuttgart
UEFA Konferans Ligi
20:45 AZ Alkmaar - Shelbourne
20:45 Hamrun Spartans - Lincoln Red Imps
20:45 Lech Poznan - Lausanne Sports
20:45 Omonia Nicosia - Dynamo Kiev
20:45 Rakow Czestochowa - Rapid Wien
20:45 Sigma Olomouc - Celje
20:45 Slovan Bratislava - Rayo Vallecano
20:45 Universitatea Craiova - Mainz 05
20:45 Zrinjski Mostar - Hacken
23:00 Aberdeen - Noah
23:00 Breidablik - Samsunspor (TRT 1)
23:00 Drita - KF Shkendija
23:00 Fiorentina - AEK Atina
23:00 Jagiellonia Bialystok - KuPS Kuopio
23:00 Legia Varşova - Sparta Prag
23:00 RC Strasbourg - Crystal Palace
23:00 Rijeka - AEK Larnaca
23:00 Shamrock Rovers - Shakhtar Donetsk (TRT Tabii Spor 5)