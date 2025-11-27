BUGÜNKÜ MAÇ PROGRAMI 27 KASIM 2025: Bugün hangi maçlar var, kimin maçı var, saat kaçta ve hangi kanalda?

27 Kasım Perşembe günü UEFA Avrupa Ligi ve UEFA Konferans Ligi'nde peş peşe karşılaşmalar oynanacak. Fenerbahçe, Kadıköy'de Ferencvaros'u konuk ederek gruptaki kader maçına çıkarken, Samsunspor da İzlanda temsilcisi Breidablik karşısında galibiyet arayacak. Peki, bugün hangi maçlar var, kimin maçı var, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte günün maçları...