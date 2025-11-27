Haberler Yaşam Haberleri BUGÜNKÜ MAÇ PROGRAMI 27 KASIM 2025: Bugün hangi maçlar var, kimin maçı var, saat kaçta ve hangi kanalda?
Giriş Tarihi: 27.11.2025 15:10

Perşembe akşamı Avrupa futbolu nefes kesecek karşılaşmalarla sahne alıyor. 27 Kasım tarihli UEFA maç takvimi açıklandı ve gözler temsilcilerimize çevrildi. Fenerbahçe Avrupa Ligi'nde Ferencvaros’u ağırlarken, Konferans Ligi’nde Samsunspor Breidablik karşısında üç puan peşinde olacak. Futbolseverler ise “Bugün hangi maçlar var, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanıyor?” sorusuna cevap arıyor. İşte bugünkü maç programı...

27 Kasım Perşembe günü UEFA Avrupa Ligi ve UEFA Konferans Ligi'nde peş peşe karşılaşmalar oynanacak. Fenerbahçe, Kadıköy'de Ferencvaros'u konuk ederek gruptaki kader maçına çıkarken, Samsunspor da İzlanda temsilcisi Breidablik karşısında galibiyet arayacak. Peki, bugün hangi maçlar var, kimin maçı var, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte günün maçları...

27 KASIM 2025 BUGÜN KİMİN MAÇI VAR?

UEFA Avrupa Ligi

20:45 Roma - Midtjylland (TRT Tabii Spor 3)

20:45 Viktoria Plzen - Freiburg

20:45 Feyenoord – Celtic (TRT Tabii Spor)

20:45 Fenerbahçe - Ferencvaros (TRT Spor)

20:45 Ludogorets Razgrad - Celta Vigo

20:45 PAOK - Brann (TRT Tabii Spor 5)

20:45 Porto - Nice (TRT Tabii Spor 2)

20:45 Aston Villa - Young Boys (TRT Tabii Spor 1)

20:45 Lille - Dinamo Zagreb (TRT Tabii Spor 4)

23:00 Panathinaikos - Sturm Graz

23:00 Real Betis - Utrecht (TRT Tabii Spor 4)

23:00 Nottingham Forest - Malmö FF (TRT Tabii Spor 3)

23:00 Genk - Basel

23:00 Kızılyıldız - FCSB (TRT Tabii Spor 2)

23:00 Bologna - Salzburg (TRT Tabii Spor 1)

23:00 Maccabi Tel Aviv - Lyon

23:00 Rangers - Sporting Braga (TRT Tabii Spor)

23:00 Go Ahead Eagles - Stuttgart

UEFA Konferans Ligi

20:45 AZ Alkmaar - Shelbourne

20:45 Hamrun Spartans - Lincoln Red Imps

20:45 Lech Poznan - Lausanne Sports

20:45 Omonia Nicosia - Dynamo Kiev

20:45 Rakow Czestochowa - Rapid Wien

20:45 Sigma Olomouc - Celje

20:45 Slovan Bratislava - Rayo Vallecano

20:45 Universitatea Craiova - Mainz 05

20:45 Zrinjski Mostar - Hacken

23:00 Aberdeen - Noah

23:00 Breidablik - Samsunspor (TRT 1)

23:00 Drita - KF Shkendija

23:00 Fiorentina - AEK Atina

23:00 Jagiellonia Bialystok - KuPS Kuopio

23:00 Legia Varşova - Sparta Prag

23:00 RC Strasbourg - Crystal Palace

23:00 Rijeka - AEK Larnaca

23:00 Shamrock Rovers - Shakhtar Donetsk (TRT Tabii Spor 5)

