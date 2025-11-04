BUGÜNKÜ MAÇ PROGRAMI 4 KASIM 2025: UEFA Şampiyonlar Ligi’nde bugün hangi maçlar var, saat kaçta ve hangi kanalda?

Futbol takviminin en yoğun günlerinden biri olan 4 Kasım 2025 Salı, Avrupa'dan Asya'ya, kupalardan liglere kadar birçok önemli mücadeleye ev sahipliği yapıyor. Türk futbolseverlerin merakla beklediği UEFA Şampiyonlar Ligi fikstüründe, akşam seansında birbirinden çekişmeli karşılaşmalar oynanacak. İşte, günün maçları: