Bugünkü maç programı 9 Eylül 2025: Bugün hangi maçlar var, kimin maçı var, saat kaçta, hangi kanalda?

9 Eylül 2025 Salı maç takvimi belli oldu. Dünya Kupası Elemeleri'nde futbol heyecanı dorukta yaşanırken, basketbolda EuroBasket 2025 çeyrek final maçları oynanacak. Türkiye, Polonya karşısında yarı final bileti için mücadele verecek. Peki, bugün hangi maçlar var, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte bugünkü maç programı.
2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri - D Grubu
19.00 Azerbaycan-Ukrayna
21.45 Fransa-İzlanda
2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri - F Grubu
19.00 Ermenistan-İrlanda Cumhuriyeti
21.45 Macaristan-Portekiz
2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri - H Grubu
21.45 Bosna-Hersek-Avusturya
21.45 Güney Kıbrıs-Romanya
2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri - I Grubu
21.45 Norveç-Moldova
2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri - K Grubu
21.45 Sırbistan-İngiltere
21.45 Arnavutluk-Letonya
2026 FIFA Dünya Kupası Afrika Elemeleri - A Grubu
16.00 Sierra Leone-Etiyopya
19.00 Burkina Faso-Mısır
2026 FIFA Dünya Kupası Afrika Elemeleri - B Grubu
19.00 Demokratik Kongo Cumhuriyeti-Senegal
19.00 Togo-Sudan
22.00 Moritanya-Güney Sudan
2026 FIFA Dünya Kupası Afrika Elemeleri - C Grubu
16.00 Zimbabve-Ruanda
19.00 Güney Afrika-Nijerya
22.00 Benin-Lesotho
2026 FIFA Dünya Kupası Afrika Elemeleri - D Grubu
19.00 Yeşil Burun Adaları-Kamerun
22.00 Angola-Mauritius
2026 FIFA Dünya Kupası Afrika Elemeleri - E Grubu
16.00 Tanzanya-Nijer