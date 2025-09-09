Bugünkü maç programı 9 Eylül 2025: Bugün hangi maçlar var, kimin maçı var, saat kaçta, hangi kanalda?

9 Eylül 2025 Salı maç takvimi belli oldu. Dünya Kupası Elemeleri'nde futbol heyecanı dorukta yaşanırken, basketbolda EuroBasket 2025 çeyrek final maçları oynanacak. Türkiye, Polonya karşısında yarı final bileti için mücadele verecek. Peki, bugün hangi maçlar var, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte bugünkü maç programı.

2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri - D Grubu

19.00 Azerbaycan-Ukrayna

21.45 Fransa-İzlanda

2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri - F Grubu

19.00 Ermenistan-İrlanda Cumhuriyeti

21.45 Macaristan-Portekiz

2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri - H Grubu

21.45 Bosna-Hersek-Avusturya

21.45 Güney Kıbrıs-Romanya