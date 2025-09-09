Haberler Yaşam Haberleri Bugünkü maç programı 9 Eylül 2025: Bugün hangi maçlar var, kimin maçı var, saat kaçta, hangi kanalda?
Giriş Tarihi: 9.9.2025 14:53

Bugünkü maç programı açıklandı. 9 Eylül 2025 Salı günü futbol ve basketbol tutkunlarını yoğun bir spor günü bekliyor. Dünya Kupası Elemeleri’nde sahada önemli mücadeleler yapılırken, EuroBasket 2025’te Türkiye-Polonya çeyrek final maçı nefes kesecek. Peki bugün hangi maçlar var, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte günün maç listesi…

2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri - D Grubu

19.00 Azerbaycan-Ukrayna

21.45 Fransa-İzlanda

2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri - F Grubu

19.00 Ermenistan-İrlanda Cumhuriyeti

21.45 Macaristan-Portekiz

2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri - H Grubu

21.45 Bosna-Hersek-Avusturya

21.45 Güney Kıbrıs-Romanya

2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri - I Grubu

21.45 Norveç-Moldova

2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri - K Grubu

21.45 Sırbistan-İngiltere

21.45 Arnavutluk-Letonya

2026 FIFA Dünya Kupası Afrika Elemeleri - A Grubu

16.00 Sierra Leone-Etiyopya

19.00 Burkina Faso-Mısır

2026 FIFA Dünya Kupası Afrika Elemeleri - B Grubu

19.00 Demokratik Kongo Cumhuriyeti-Senegal

19.00 Togo-Sudan

22.00 Moritanya-Güney Sudan

2026 FIFA Dünya Kupası Afrika Elemeleri - C Grubu

16.00 Zimbabve-Ruanda

19.00 Güney Afrika-Nijerya

22.00 Benin-Lesotho

2026 FIFA Dünya Kupası Afrika Elemeleri - D Grubu

19.00 Yeşil Burun Adaları-Kamerun

22.00 Angola-Mauritius

2026 FIFA Dünya Kupası Afrika Elemeleri - E Grubu

16.00 Tanzanya-Nijer

2026 FIFA Dünya Kupası Afrika Elemeleri - F Grubu

16.00 Kenya-Seyşeller

22.00 Gabon-Fildişi Sahili

22.00 Gambiya-Burundi

2026 FIFA Dünya Kupası Afrika Elemeleri - H Grubu

16.00 Namibya-Sao Tome Ve Principe

EuroBasket 2025

17.00 Türkiye-Polonya (TRT 1)

21.00 Litvanya-Yunanistan (TRT Spor)

