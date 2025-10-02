BUGÜNKÜ MAÇ PROGRAMI: UEFA Avrupa Ligi, Konferans Ligi... 2 Ekim Perşembe bugün hangi maçlar var, saat kaçta ve hangi kanalda?

Spor ekranında bugün heyecan dinmiyor. Futbolseverler, çeşitli lig mücadeleleri ve Avrupa maçları arasında tercih yapacak. Bugünkü maç takvimi, saatleri ve yayınlanacağı kanallar yoğun ilgi görüyor. İşte, hangi maçın ne zaman ve hangi kanalda yayınlanacağı konusundaki bilgiler:
UEFA Avrupa Ligi
19:45 | Roma - Lille (Tabii)
19:45 | Bologna - Freiburg (Tabii)
19:45 | Brann - Utrecht (Tabii)
19:45 | Celtic - Braga (Tabii)
19:45 | FCSB - Young Boys (Tabii)
19:45 | Fenerbahçe - Nice (TRT 1)
19:45 | Ludogorets - Real Betis (Tabii)
19:45 | Panathinaikos - G.A. Eagles (Tabii)
19:45 | Viktoria Plzen - Malmö (Tabii)
22:00 | Basel - Stuttgart (Tabii)
22:00 | Celta Vigo - PAOK (Tabii)
22:00 | Porto - Kızılyıldız (Tabii)
22:00 | Feyenoord - Aston Villa (Tabii)
22:00 | Genk - Ferencvaros (Tabii)
22:00 | Lyon - Salzburg (Tabii)
22:00 | Maccabi Tel Aviv - Dinamo Zagreb (Tabii)
22:00 | Nottingham Forest - Midtjylland (Tabii)
22:00 | Sturm Graz - Glasgow Rangers (Tabii)
UEFA Avrupa Konferans Ligi
19:45 | Dinamo Kiev - Crystal Palace
19:45 | Jagiellonia - Hamrun
19:45 | KuPS - FC Drita
19:45 | FC Lausanne - Breidablik
19:45 | Lech Poznan - Rapid Wien
19:45 | Noah - Rijeka
19:45 | Omonia - Mainz
19:45 | Rayo Vallecano - Shkendija
19:45 | Zrinjski - Lincoln City
22:00 | Aberdeen - Shakhtar Donetsk (Tabii)
22:00 | AEK Larnaca - AZ Alkmaar
22:00 | NK Celje - AEK
22:00 | Fiorentina - Sigma Olomouc
22:00 | Legia Varşova - Samsunspor (TRT 1)
22:00 | Rakow Czestochowa - Uni. Craiova
22:00 | Shelbourne - Hacken
22:00 | Slovan Bratislava - Strasbourg
22:00 | Sparta Prag - Shamrock Rovers