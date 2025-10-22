Bugünkü Maçlar 22 Ekim 2025: UEFA Şampiyonlar Ligi, Süper Lig... Bugün hangi maçlar var, saat kaçta ve hangi kanalda?

Bugünkü maçlar 22 Ekim Çarşamba günü izleniyor. UEFA Şampiyonlar Ligi ve Süper Lig fikstürü takip edilirken bugün sarı kırmızılı ve siyah beyazlı taraftarın dikkatinde. İşte, günün karşılaşmaları ve canlı yayın kanalları: