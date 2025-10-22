Haberler Yaşam Haberleri Bugünkü Maçlar 22 Ekim 2025: UEFA Şampiyonlar Ligi, Süper Lig... Bugün hangi maçlar var, saat kaçta ve hangi kanalda?
Bugünkü Maçlar 22 Ekim 2025: UEFA Şampiyonlar Ligi, Süper Lig... Bugün hangi maçlar var, saat kaçta ve hangi kanalda?

Bugünkü maçlar 22 Ekim 2025 tarihi ile takip ediliyor. UEFA Şampiyonlar Ligi fikstür ile gözler Galatasaray'a dönerken Süper Lig maç takviminde ise bakışlar Beşiktaş'ın üzerinde. Futbolseverler tribünlerde ve ekran başında yerlerini alıyor. Peki, bugün hangi maçlar var, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte, günün maç programı:

Bugünkü maçlar 22 Ekim Çarşamba günü izleniyor. UEFA Şampiyonlar Ligi ve Süper Lig fikstürü takip edilirken bugün sarı kırmızılı ve siyah beyazlı taraftarın dikkatinde. İşte, günün karşılaşmaları ve canlı yayın kanalları:

BUGÜNKÜ MAÇLAR 22 EKİM 2025

Günün karşılaşmaları arasında UEFA Şampiyonlar Ligi kapsamında Galatasaray'ın Bodo Glimt karşısındaki karşılaşması yer alırken Beşiktaş da Süper Lig'de Konyaspor deplasmanına çıkacak. İşte, karşılaşmalar:

Süper Lig

20:00 Konyaspor - Beşiktaş (beIN Sports 1)

20:00 Çaykur Rizespor - Başakşehir FK (beIN Sports 2)

UEFA Şampiyonlar Ligi

19:45 Galatasaray - Bodo/Glimt (TRT 1)

19:45 Athletic Bilbao - Karabağ

22:00 Monaco - Tottenham

22:00 Atalanta - Slavia Prag

22:00 Chelsea - Ajax

22:00 Sporting CP - Marsilya

22:00 Real Madrid - Juventus

22:00 Eintracht Frankfurt - Liverpool

22:00 Bayern Münih - Club Brugge

