Bugünkü Maçlar 22 Ekim 2025: UEFA Şampiyonlar Ligi, Süper Lig... Bugün hangi maçlar var, saat kaçta ve hangi kanalda?

Bugünkü maçlar 22 Ekim Çarşamba günü izleniyor. UEFA Şampiyonlar Ligi ve Süper Lig fikstürü takip edilirken bugün sarı kırmızılı ve siyah beyazlı taraftarın dikkatinde. İşte, günün karşılaşmaları ve canlı yayın kanalları:
Günün karşılaşmaları arasında UEFA Şampiyonlar Ligi kapsamında Galatasaray'ın Bodo Glimt karşısındaki karşılaşması yer alırken Beşiktaş da Süper Lig'de Konyaspor deplasmanına çıkacak. İşte, karşılaşmalar:
UEFA Şampiyonlar Ligi
19:45 Galatasaray - Bodo/Glimt (TRT 1)
19:45 Athletic Bilbao - Karabağ
22:00 Monaco - Tottenham
22:00 Atalanta - Slavia Prag
22:00 Chelsea - Ajax
22:00 Sporting CP - Marsilya
22:00 Real Madrid - Juventus
22:00 Eintracht Frankfurt - Liverpool
22:00 Bayern Münih - Club Brugge