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Giriş Tarihi: 28.11.2024 07:23 Son Güncelleme: 28.11.2024 07:24

BUGÜNKÜ MAÇLAR 28 Kasım 2024 Perşembe: Bugün hangi maçlar var, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte fikstür

Bugünkü maçlar 28 Kasım Perşembe günü futbol severlerin gündemindeki yerini aldı. Bu akşam UEFA Avrupa Ligi takviminde temsilcilerimiz Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş maça çıkıyor. Avrupa ile birlikte tüm takip edilen ligler TV8, TV8,5, TRT 1, TRT Spor, A Spor gibi pek çok spor kanalıyla izleniyor. Peki; bugün hangi maçlar var, kimin maçı, saat kaçta, hangi kanalda? İşte, bugünün maç programı...

BUGÜNKÜ MAÇLAR 28 Kasım 2024 Perşembe: Bugün hangi maçlar var, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte fikstür

Bugünkü maçlar listesi gündemdeki yerini aldı. UEFA Şampiyonlar Ligi, Avrupa Ligi, Konferans Ligi, Süper Lig, ZTK ve daha birçok ligde karşılaşmalar takip ediliyor. Peki; 28 Kasım bugün hangi maçlar var, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak, şifresiz mi? İşte, günün maçları...

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8 maçlık seride 5. maçlar oynanıyor. UEFA Avrupa Ligi temsilcilerimiz Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş bugün maça çıkıyor. Beşiktaş Maccabi Tel Aviv maçı ile AZ Alkmaar Galatasaray maçı 20.45'te, Slavia Prag Fenerbahçe maçı ise 23.00'te oynanacak.

İşte, günün karşılaşmaları:

BUGÜNKÜ MAÇLAR - 28 KASIM 2024

20.45 Lazio (İtalya)-Ludogorets (Bulgaristan)

20.45 AZ Alkmaar (Hollanda)-Galatasaray (Türkiye) - TRT 1

20.45 Karabağ (Azerbaycan)-Olimpik Lyon (Fransa)

20.45 Dinamo Kiev (Ukrayna)-Viktoria Plzen (Çekya)

20.45 Athletic Bilbao (İspanya)-Elfsborg (İsveç)

20.45 Anderlecht (Belçika)-Porto (Portekiz)

20.45 Beşiktaş (Türkiye)-Maccabi Tel-Aviv (İsrail) - TRT Spor

20.45 RFS (Letonya)-PAOK (Yunanistan)

23.00 Manchester United (İngiltere)-Bodo/Glimt (Norveç)

23.00 Tottenham (İngiltere)-Roma (İtalya)

23.00 Slavia Prag (Çekya)-Fenerbahçe (Türkiye) - TRT 1



23.00 Real Sociedad (İspanya)-Ajax (Hollanda)

23.00 Braga (Portekiz)-Hoffenheim (Almanya)

23.00 Ferencvaros (Macaristan)-Malmö (İsveç)

23.00 Midtjylland (Danimarka)-Eintracht Frankfurt (Almanya)

23.00 Nice (Fransa)-Rangers (İskoçya)

23.00 Twente (Hollanda)-Union Saint-Gilloise (Belçika)

23.00 FCSB (Romanya)-Olympiakos (Yunanistan)

BASKETBOL EUROLEAGUE

21.00 Zalgiris – Baskonya

22.00 Berlin – Maccabi Tel Aviv

22.30 Paris – Virtus Bologna

22.30 Partizan – Olimpiakos

22.45 Barcelona – Real Madrid

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BUGÜNKÜ MAÇLAR 28 Kasım 2024 Perşembe: Bugün hangi maçlar var, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte fikstür
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