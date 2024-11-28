BUGÜNKÜ MAÇLAR 28 Kasım 2024 Perşembe: Bugün hangi maçlar var, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte fikstür

Bugünkü maçlar listesi gündemdeki yerini aldı. UEFA Şampiyonlar Ligi, Avrupa Ligi, Konferans Ligi, Süper Lig, ZTK ve daha birçok ligde karşılaşmalar takip ediliyor. Peki; 28 Kasım bugün hangi maçlar var, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak, şifresiz mi? İşte, günün maçları...