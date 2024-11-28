BUGÜNKÜ MAÇLAR 28 Kasım 2024 Perşembe: Bugün hangi maçlar var, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte fikstür

Bugünkü maçlar listesi gündemdeki yerini aldı. UEFA Şampiyonlar Ligi, Avrupa Ligi, Konferans Ligi, Süper Lig, ZTK ve daha birçok ligde karşılaşmalar takip ediliyor. Peki; 28 Kasım bugün hangi maçlar var, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak, şifresiz mi? İşte, günün maçları...
TÜRK TAKIMLARININ UEFA AVRUPA LİGİ MÜCADELESİ
8 maçlık seride 5. maçlar oynanıyor. UEFA Avrupa Ligi temsilcilerimiz Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş bugün maça çıkıyor. Beşiktaş Maccabi Tel Aviv maçı ile AZ Alkmaar Galatasaray maçı 20.45'te, Slavia Prag Fenerbahçe maçı ise 23.00'te oynanacak.
İşte, günün karşılaşmaları:
BUGÜNKÜ MAÇLAR - 28 KASIM 2024
20.45 Lazio (İtalya)-Ludogorets (Bulgaristan)
20.45 AZ Alkmaar (Hollanda)-Galatasaray (Türkiye) - TRT 1
20.45 Karabağ (Azerbaycan)-Olimpik Lyon (Fransa)
20.45 Dinamo Kiev (Ukrayna)-Viktoria Plzen (Çekya)
20.45 Athletic Bilbao (İspanya)-Elfsborg (İsveç)
20.45 Anderlecht (Belçika)-Porto (Portekiz)
20.45 Beşiktaş (Türkiye)-Maccabi Tel-Aviv (İsrail) - TRT Spor
20.45 RFS (Letonya)-PAOK (Yunanistan)
23.00 Manchester United (İngiltere)-Bodo/Glimt (Norveç)
23.00 Tottenham (İngiltere)-Roma (İtalya)
23.00 Slavia Prag (Çekya)-Fenerbahçe (Türkiye) - TRT 1
23.00 Real Sociedad (İspanya)-Ajax (Hollanda)
23.00 Braga (Portekiz)-Hoffenheim (Almanya)
23.00 Ferencvaros (Macaristan)-Malmö (İsveç)
23.00 Midtjylland (Danimarka)-Eintracht Frankfurt (Almanya)
23.00 Nice (Fransa)-Rangers (İskoçya)
23.00 Twente (Hollanda)-Union Saint-Gilloise (Belçika)
23.00 FCSB (Romanya)-Olympiakos (Yunanistan)
BASKETBOL EUROLEAGUE
21.00 Zalgiris – Baskonya
22.00 Berlin – Maccabi Tel Aviv
22.30 Paris – Virtus Bologna
22.30 Partizan – Olimpiakos
22.45 Barcelona – Real Madrid