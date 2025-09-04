Bugünkü maçlar 4 Eylül Perşembe: Bugün hangi maçlar var, saat kaçta ve hangi kanalda?

4 Eylül Perşembe gününde spor gündemi dolu dolu geçiyor. Futbolda 2026 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri start alırken, voleybolda ise Dünya Şampiyonası heyecanı yaşanıyor. A Milli Futbol Takımı, E Grubu'ndaki ilk sınavını Gürcistan karşısında verirken, A Milli Kadın Voleybol Takımı da ABD karşısında çeyrek final mücadelesine çıkacak. Sporseverler, "Bugün hangi maçlar var, saat kaçta ve hangi kanalda?" sorusuna yanıt arıyor. İşte 4 Eylül maç programı...
Gürcistan - Türkiye maçı, TSİ 19.00'da başlayacak. Tiflis'teki Dinamo Arena'da oynanacak mücadele, TV8 ekranlarından canlı yayınlanacak.
Ziraat Türkiye Kupası 1. Tur
14.00 Kahramanmaraşspor-Osmaniyespor FK (A Spor)
16.30 Isparta 32 Spor-Kırşehir Futbol SK (A Spor)
19.00 Erciyes 38 FSK-Türk Metal 1963
21.00 Bursaspor-Söğütspor (A Spor)
2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri - E Grubu
19.00 Gürcistan-Türkiye (EXXEN ve TV8)
21.45 Bulgaristan-İspanya (EXXEN)
2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri - A Grubu
21.45 Lüksemburg-Kuzey İrlanda
21.45 Slovakya-Almanya
2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri - G Grubu
19.00 Litvanya-Malta
21.45 Hollanda-Polonya
2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri - J Grubu
17.00 Kazakistan-Galler
21.45 Lihtenştayn-Belçika
2026 FIFA Dünya Kupası Afrika Elemeleri - A Grubu
19.00 Gine Bissasu-Sierra Leone
2026 FIFA Dünya Kupası Afrika Elemeleri - D Grubu
19.00 Angola-Libya
19.00 Mauritius-Yeşil Burun Adaları
22.00 Kamerun-Esvatini
2026 FIFA Dünya Kupası Afrika Elemeleri - G Grubu
22.00 Cezayir-Botsvana
2026 FIFA Dünya Kupası Afrika Elemeleri - H Grubu
19.00 Sao Tome Ve Principe-Ekvator Ginesi
22.00 Tunus-Liberya
2026 FIFA Dünya Kupası Afrika Elemeleri - I Grubu
16.00 Çad-Gana
19.00 Madagaskar-Orta Afrika Cumhuriyeti
22.00 Mali-Komorlar