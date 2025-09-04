Haberler Yaşam Haberleri Bugünkü maçlar 4 Eylül Perşembe: Bugün hangi maçlar var, saat kaçta ve hangi kanalda?
Giriş Tarihi: 4.9.2025 15:11

Bugünkü maçlar 4 Eylül Perşembe: Bugün hangi maçlar var, saat kaçta ve hangi kanalda?

4 Eylül 2025 Perşembe gününün maç programı belli oldu. Bugün futbol ve voleybolda kritik karşılaşmalar oynanacak. 2026 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri’nde sahne alacak A Milli Futbol Takımı, Gürcistan deplasmanında sahaya çıkacak. Öte yandan, 2025 Dünya Kadınlar Voleybol Şampiyonası çeyrek finalinde Filenin Sultanları, ABD ile yarı final bileti için mücadele verecek. Peki, bugün kimin maçı var, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte günün maç programı...

Bugünkü maçlar 4 Eylül Perşembe: Bugün hangi maçlar var, saat kaçta ve hangi kanalda?

4 Eylül Perşembe gününde spor gündemi dolu dolu geçiyor. Futbolda 2026 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri start alırken, voleybolda ise Dünya Şampiyonası heyecanı yaşanıyor. A Milli Futbol Takımı, E Grubu'ndaki ilk sınavını Gürcistan karşısında verirken, A Milli Kadın Voleybol Takımı da ABD karşısında çeyrek final mücadelesine çıkacak. Sporseverler, "Bugün hangi maçlar var, saat kaçta ve hangi kanalda?" sorusuna yanıt arıyor. İşte 4 Eylül maç programı...

GÜRCİSTAN-TÜRKİYE MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Gürcistan - Türkiye maçı, TSİ 19.00'da başlayacak. Tiflis'teki Dinamo Arena'da oynanacak mücadele, TV8 ekranlarından canlı yayınlanacak.

TÜRKİYE-ABD VOLEYBOL MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Türkiye-ABD voleybol maçı TSİ 16:30'da başlayacak ve TRT 1 ekranlarından canlı ve şifresiz yayınlanacak.

4 EYLÜL 2025 MAÇ PROGRAMI: BUGÜN KİMİN MAÇI VAR?

Ziraat Türkiye Kupası 1. Tur

14.00 Kahramanmaraşspor-Osmaniyespor FK (A Spor)

16.30 Isparta 32 Spor-Kırşehir Futbol SK (A Spor)

19.00 Erciyes 38 FSK-Türk Metal 1963

21.00 Bursaspor-Söğütspor (A Spor)

2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri - E Grubu

19.00 Gürcistan-Türkiye (EXXEN ve TV8)

21.45 Bulgaristan-İspanya (EXXEN)

2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri - A Grubu

21.45 Lüksemburg-Kuzey İrlanda

21.45 Slovakya-Almanya

2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri - G Grubu

19.00 Litvanya-Malta

21.45 Hollanda-Polonya

2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri - J Grubu

17.00 Kazakistan-Galler

21.45 Lihtenştayn-Belçika

2026 FIFA Dünya Kupası Afrika Elemeleri - A Grubu

19.00 Gine Bissasu-Sierra Leone

2026 FIFA Dünya Kupası Afrika Elemeleri - D Grubu

19.00 Angola-Libya

19.00 Mauritius-Yeşil Burun Adaları

22.00 Kamerun-Esvatini

2026 FIFA Dünya Kupası Afrika Elemeleri - G Grubu

22.00 Cezayir-Botsvana

2026 FIFA Dünya Kupası Afrika Elemeleri - H Grubu

19.00 Sao Tome Ve Principe-Ekvator Ginesi

22.00 Tunus-Liberya

2026 FIFA Dünya Kupası Afrika Elemeleri - I Grubu

16.00 Çad-Gana

19.00 Madagaskar-Orta Afrika Cumhuriyeti

22.00 Mali-Komorlar

ARKADAŞINA GÖNDER
Bugünkü maçlar 4 Eylül Perşembe: Bugün hangi maçlar var, saat kaçta ve hangi kanalda?
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz