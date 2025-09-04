Bugünkü maçlar 4 Eylül Perşembe: Bugün hangi maçlar var, saat kaçta ve hangi kanalda?

4 Eylül Perşembe gününde spor gündemi dolu dolu geçiyor. Futbolda 2026 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri start alırken, voleybolda ise Dünya Şampiyonası heyecanı yaşanıyor. A Milli Futbol Takımı, E Grubu'ndaki ilk sınavını Gürcistan karşısında verirken, A Milli Kadın Voleybol Takımı da ABD karşısında çeyrek final mücadelesine çıkacak. Sporseverler, "Bugün hangi maçlar var, saat kaçta ve hangi kanalda?" sorusuna yanıt arıyor. İşte 4 Eylül maç programı...