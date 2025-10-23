Haberler Yaşam Haberleri BUGÜNKÜ MAÇLAR LİSTESİ: Fenerbahçe ve Samsunspor Avrupa'da! Bugün kimlerin maçı var, saat kaçta, hangi kanalda?
Giriş Tarihi: 23.10.2025 09:59

UEFA Avrupa Ligi ve Konferans Ligi heyecanı, 23 Ekim Perşembe akşamı futbol tutkunlarını ekran başına toplayacak. Fenerbahçe sahasında Stuttgart’ı konuk ederken, Samsunspor ise Dynamo Kyiv karşısında sahaya çıkacak. Her iki temsilcimiz de galibiyet hedefiyle mücadele ederek taraftarlarına unutulmaz bir gece yaşatmak ve ülke puanına katkı sağlamak istiyor. İki farklı ligde de bu akşam oynanacak maçların yayın bilgileri takip ediliyor. Peki, bugün hangi maçlar var, kimin maçı saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak?

UEFA Avrupa Ligi ve Konferans Ligi bu akşam dev mücadeleler futbol tutkunlarını ekran başına kilitleyecek. Günün maç takvimi ve yayın detayları taraftarlar tarafından bekleniyor. Peki, 23 Ekim 2025 Perşembe günü oynanacak karşılaşmalar hangileri, maçlar saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? İşte, detaylar...

FENERBAHÇE-STUTTGART MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Fenerbahçe-Stuttgart maçı 23 Ekim Perşembe günü saat 19.45'te oynanacak.

SAMSUNSPOR - DİNAMO KİEV MAÇI NE ZAMAN?

Samsun Yeni 19 Mayıs Stadı'nda oynanacak karşılaşma, TSİ 22.00'de başlayacak.

UEFA Avrupa Ligi

17:30 Feyenoord - Panathinaikos

19:45 Sporting Braga - Kızılyıldız

19:45 FCSB - Bologna (TRT Tabii Spor 2)

19:45 Genk - Real Betis (TRT Tabii Spor 5)

19:45 Lyon - Basel (TRT Tabii Spor)

19:45 Fenerbahçe - Stuttgart (TRT 1)

19:45 Ahead Eagles - Aston Villa (TRT Tabii Spor 3)

19:45 Salzburg - Ferencvaros (TRT Tabii Spor 1)

19:45 Brann - Rangers (TRT Tabii Spor 4)

22:00 Nottingham Forest - Porto (TRT Tabii Spor 2)

22:00 Young Boys - Ludogorets Razgrad

22:00 Lille - PAOK (TRT Tabii Spor 2)

22:00 Celta Vigo - Nice (TRT Tabii Spor 3)

22:00 Freiburg - Utrecht

22:00 Maccabi Tel Aviv - Midtjylland

22:00 Roma - Viktoria Plzen (TRT Tabii Spor 1)

22:00 Celtic - Sturm Graz

22:00 Malmö FF - Dinamo Zagreb

UEFA Konferans Ligi

19:45 Shakhtar Donetsk - Legia Varşova (TRT Tabii Spor 6)

19:45 Breidablik - KuPS Kuopio

19:45 Hacken - Rayo Vallecano

19:45 Drita - Omonia Nicosia

19:45 Rapid Wien - Fiorentina

19:45 Rijeka - Sparta Prag

19:45 RC Strasbourg - Jagiellonia Bialystok

19:45 KF Shkendija - Shelbourne

19:45 AEK Atina - Aberdeen

22:00 AZ Alkmaar - Slovan Bratislava

22:00 Shamrock Rovers - Celje

22:00 Universitatea Craiova - Noah

22:00 Lincoln Red Imps - Lech Poznan

22:00 Hamrun Spartans - Lausanne Sports

22:00 Sigma Olomouc - Rakow Czestochowa

22:00 Crystal Palace - AEK Larnaca

22:00 Mainz 05 - Zrinjski Mostar (TRT Tabii Spor 4)

22:00 Samsunspor - Dynamo Kiev (TRT 1)

