BUGÜNKÜ MAÇLAR LİSTESİ: Fenerbahçe ve Samsunspor Avrupa’da! Bugün kimlerin maçı var, saat kaçta, hangi kanalda?

UEFA Avrupa Ligi ve Konferans Ligi bu akşam dev mücadeleler futbol tutkunlarını ekran başına kilitleyecek. Günün maç takvimi ve yayın detayları taraftarlar tarafından bekleniyor. Peki, 23 Ekim 2025 Perşembe günü oynanacak karşılaşmalar hangileri, maçlar saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? İşte, detaylar...
Fenerbahçe-Stuttgart maçı 23 Ekim Perşembe günü saat 19.45'te oynanacak.
UEFA Avrupa Ligi
17:30 Feyenoord - Panathinaikos
19:45 Sporting Braga - Kızılyıldız
19:45 FCSB - Bologna (TRT Tabii Spor 2)
19:45 Genk - Real Betis (TRT Tabii Spor 5)
19:45 Lyon - Basel (TRT Tabii Spor)
19:45 Fenerbahçe - Stuttgart (TRT 1)
19:45 Ahead Eagles - Aston Villa (TRT Tabii Spor 3)
19:45 Salzburg - Ferencvaros (TRT Tabii Spor 1)
19:45 Brann - Rangers (TRT Tabii Spor 4)
22:00 Nottingham Forest - Porto (TRT Tabii Spor 2)
22:00 Young Boys - Ludogorets Razgrad
22:00 Lille - PAOK (TRT Tabii Spor 2)
22:00 Celta Vigo - Nice (TRT Tabii Spor 3)
22:00 Freiburg - Utrecht
22:00 Maccabi Tel Aviv - Midtjylland
22:00 Roma - Viktoria Plzen (TRT Tabii Spor 1)
22:00 Celtic - Sturm Graz
22:00 Malmö FF - Dinamo Zagreb
UEFA Konferans Ligi
19:45 Shakhtar Donetsk - Legia Varşova (TRT Tabii Spor 6)
19:45 Breidablik - KuPS Kuopio
19:45 Hacken - Rayo Vallecano
19:45 Drita - Omonia Nicosia
19:45 Rapid Wien - Fiorentina
19:45 Rijeka - Sparta Prag
19:45 RC Strasbourg - Jagiellonia Bialystok
19:45 KF Shkendija - Shelbourne
19:45 AEK Atina - Aberdeen
22:00 AZ Alkmaar - Slovan Bratislava
22:00 Shamrock Rovers - Celje
22:00 Universitatea Craiova - Noah
22:00 Lincoln Red Imps - Lech Poznan
22:00 Hamrun Spartans - Lausanne Sports
22:00 Sigma Olomouc - Rakow Czestochowa
22:00 Crystal Palace - AEK Larnaca
22:00 Mainz 05 - Zrinjski Mostar (TRT Tabii Spor 4)
22:00 Samsunspor - Dynamo Kiev (TRT 1)