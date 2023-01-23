Haberler Yaşam Haberleri Buğz Ne Demek? Dinde ve Kuran’da Kalben Buğz Etmek Ne Anlama Gelir?
Giriş Tarihi: 23.1.2023 09:46 Son Güncelleme: 23.1.2023 09:46

Buğz Ne Demek? Dinde ve Kuran’da Kalben Buğz Etmek Ne Anlama Gelir?

Çoğu insanın aslında çok iyi bildiği bir hissiyatı tanımlayan buğz ne demek diye soranlar vardır. Buğz etmek ne demek diyenler, kişinin geçmişte kendisine yapılan hiçbir kötülüğü unutmaması, bu yüzden kin ve nefret duyguları beslemesi anlamına gelir. Ne olduğu hakkında fikri olmayanlar için buğz ne anlama gelir sorusunun yanıtı merak uyandırıcıdır. Peki kalben buğz etmek nedir? Ne anlama gelir?

Buğz Ne Demek? Dinde ve Kuran’da Kalben Buğz Etmek Ne Anlama Gelir?

Buğz ne demek diye araştıranlar, bu kelimenin anlamının "kin" demek olduğunu bilmeleri gerekir. Buğz etmek ne demek diyenler, yapılan hiçbir hatayı tolere etmeyen, nefretten beslenen ve insanlara düşmanlık etmeyi seven insanların beslediği bir duygu olduğunu bilmelidir. Yeni duyan kişiler tarafından anlamı merak edildiği için buğz ne anlama gelir sorusu çokça araştırılır. Kalben buğz etmek nedir? Günah mıdır?

Buğz Ne Demektir?

Bir kişinin, önceden yapılan kötülükleri unutmaması ve bu yüzden sürekli olarak kin gütmesine buğz adı verilir. İslam dinine göre buğz etmek yanlıştır. Bir Müslüman, diğer müminlere karşı sevgi dolu, anlayışlı ve affedici olmalıdır. Bununla birlikte, kişi haksızlık edenlere karşı tavır koymakta özgürdür. Haksızlığa uğradığında, o kişiler ile olan ilişkilerini iyileştirmek ve düşmanlığı bitirmek kişinin inisiyatifine kalmıştır. Karşı taraf kötülük yapmakta ısrarcı ise ve hiçbir şekilde yola gelmiyorsa o kişiden uzak durmak dinimizce günah değildir. Ancak, kin beslemek ve yapılan zulme düşmanca karşılık vermek günahtır. Bu yüzden bir Müslüman, gaddarca bir tutum karşısında sabırlı olmalı ve kötülük yapan kişiyi Allah'a havale etmelidir. Kur'an-ı Kerim'de, buğz etmek ile ilgili olarak aşağıdaki ayetler yer alır.

"Mü'minler ancak kardeştirler; siz de kardeşlerinizin arasını düzeltin." (Hucurat, 49/10)

"Kötülüğü iyiliğin en güzeli ile karşılık vererek defedin. Böylece bakarsınız ki aranızda düşmanlık bulunan kimse candan bir dost oluverir." (Fussılet, 41/34)

"Zaten takva sahibi mü'minler de bollukta ve darlıkta bağışta bulunanlar, öfkelerini yutanlar ve insanların kusurlarını affedenlerdir." (Âl-i İmran, 3/134)

Buğz Etmek Günah mıdır?

Şüphesiz ki, yüce Allah çok merhametli ve bağışlayıcıdır. Fakat, kul hakkını affetmez ve kişinin haksızlık yaptığı Müslüman kardeşinden helallik almasını ister. İnsan, İslam'ın kutsal ilkelerine bağlı kalarak aile ve dostları ile iyi ilişkiler sürdürürse, hem daha iyi bir dünya hayatına sahip olabilir hem de ahirette selamete kavuşabilir. Bundan dolayı, Allah'ın takdirini kazanmak için kalben buğz etmemek ve yaratılanı yaradan da ötürü sevmek gerekir. Çünkü, Allah düşmanlık ile bozgunculuk yapanları sevmez ve onları lanetler. Kin, haris bir duygu olduğu için günah işlemeye sevk eder ve karşı tarafın mahvına sebep olmak için uğraştırır. İyi bir insan ve Müslüman olmak için buğz etmekten uzak durmak gerekir.

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