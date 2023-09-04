Haberler Yaşam Haberleri Buharkent'in kurtuluşu 101. yıl dönümünde büyük coşkuyla kutlandı
Giriş Tarihi: 4.9.2023 17:10 Son Güncelleme: 4.9.2023 17:43

Buharkent'in kurtuluşu 101. yıl dönümünde büyük coşkuyla kutlandı

Buharkent, tarihinde yazdığı kahramanlık hikayelerine bir yenisini ekledi. Bugün, ilçenin kurtuluşunun 101. yıl dönümü vesilesiyle, Kaymakam Vekili Bahadır Güneş, Buharkent Belediye Başkanı Mehmet Erol gaziler ve misafirlerle bir araya geldi. Bu anlamlı günde, şehitlerimizi dualarla anarak geçmişin kahramanlarını bir kez daha yâd edildi.

Ceyhan TORLAK Ceyhan TORLAK
Buharkent’in kurtuluşu 101. yıl dönümünde büyük coşkuyla kutlandı

Buharkent halkı, kurtuluşunun 101. yılını coşkuyla kutlamak için bir araya geldi. Kaymakam Vekili Sayın Bahadır Güneş, Belediye Başkanı Mehmet Erol ve protokol üyelerinin katılımıyla gerçekleşen etkinlikler, ilçenin tarihi ve kültürel değerlerini ön plana çıkardı.

Günün ilk etkinliği, şehitlikleri ziyaret ederek dualarla anmak oldu. Başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere bu topraklar için canlarını feda etmiş tüm şehitler rahmet ve minnetle anıldı.


Kurtuluş coşkusunu taçlandırmak için düzenlenen kortej yürüyüşü, renkli görüntülere sahne oldu. Kaymakam Vekili Bahadır Güneş,Belediye Başkanı Mehmet Erol protokol üyeleri ve vatandaşlar, bayraklar eşliğinde coşkuyla yürüdüler.

Etkinlikler, muhteşem mehteran gösterileri ile başladı. Ardından protokol konuşmalarıyla kurtuluşun önemi ve değeri vurgulandı. Geleneksel efeler gösterileri ise izleyicilere unutulmaz anlar yaşattı.

Buharkent Belediye Başkanı Mehmet Erol programda yaptığı konuşmada, "Kurtuluş mücadelesi 'Ya İstiklal, ya ölüm' ilkesiyle yürütülmüş. Bu mücadele düşmanın yurttan atılmasıyla sona ermemiştir. 3 Eylül Emperyalist güçleri bu topraklardan attığımız gündür. Bugün Buharkent'in gurur günüdür.Bugün Buharkent'in bayramıdır.Bayramımız kutlu olsun. Başkomutanımız Cumhuriyet'imizin kurucusu Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün önderliğinde 19 Mayıs 1919 tarihinden itibaren bütün yurtta Milli Mücadele ruhu vücut bulmuştur.Aziz Türk Milleti Ya İsitiklal Ya Ölüm parolasıyla kurtuluş savaşını gerçekleştirmiştir.

Atatürk tarafından ifade edilen 'Ya istiklal, ya ölüm' ilkesi sadece Kurtuluş Savaşı dönemi için değil, görülüyor ki her dönem için ifade edilmiştir. Aziz Türk Milleti hiçbir zaman bağımsızlığından ödün vermemiştir ve canını ve kanını vererek bağımsızlığını savunmuştur. Bugün de bağımsızlığını kararlılıkla sürdürebilmek için içeride ve dışarıdaki hainlerle mücadelesine devam etmektedir. Milli mücadelemiz her an sürmeye de devam edecektir. Aklımıza gelecek her alanda tam bağımsızlık mücadelemiz de her an devam edecektir" dedi.

Buharkent'in kurtuluşunun 101. yıl dönümü etkinlikleri, geçmişin anısına olan saygıyı bir kez daha yüreklere taşıdı. İlçe halkı, birlik ve beraberlik içinde bu anlamlı günü coşkuyla kutlayarak tarihi mirasa sahip çıkmaya devam ediyor.

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Buharkent'in kurtuluşu 101. yıl dönümünde büyük coşkuyla kutlandı
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