Buhurdanlık Nasıl Kullanılır? Buhurdanlık Yağı Ve Mumu Olarak Neler Kullanılır, Faydaları Neler?

Buhurdanlık nedir sorusu aromaterapi alanı ile ilgilenen kişilerin en çok merak ettiği konulardan biridir. Yakıldığı zaman ortama güzel koku veren madde olarak tanımlanan buhurdanlığın nasıl kullanıldığı da önemlidir. Bu bakımdan buhurdanlık nasıl kullanılır sorusunun yanıtı büyük bir önem taşır. Aynı zamanda buhurdanlıkta hangi yağlar kullanılır sorusuna da net yanıt bulmak önem taşır. Bu açıdan buhurdanlık yağı ve mumu olarak neler kullanılır, faydaları neler sorularının yanıtlarını yazımızdan okuyabilirsiniz.

Buhurdanlık Ne İşe Yarar?

Buhurdanlıklar çok eski dönemlerden günümüze kadar kullanımı devam eden ürünlerdir. Bu ürünler yakıldıklarında ortamlarda güzel kokular hissedilebilir. İçinde bulunan kokulu mum ya da çeşitli yağlar yandıkça kişilerin bulundukları odaya güzel kokular yayılır. Bu da dingin bir ortam yaratmada oldukça etkilidir. Özellikle aromaterapi alanı ile ilgilenen kişilerin tercih ettiği ürünlerdir.

Buhur kelimesinin Arapça karşılığı da yakıldığı alana güzel koku yayan anlamını taşır. Bu bakımdan kullanımı çok eski devirlere dayanır. Birçok bitki parçası ve reçine tarzındaki maddelerin damıtılması ile elde edilen uçucu yağların yakımı ile kullanılır. Çok eski dönemlerde dini ritüellerde kullanılan buhurdanlık günümüzde aromaterapi seanslarında sıkça tercih edilir. Aynı zamanda stres ve depresyon etkilerinden uzaklaşmak içinde kullanıldıkları söylenebilir.

Buhurdanlık Yağları Neler?

Buhurdanlık için kullanılabilecek birçok farklı yağ türü bulunur. En çok kullanılan buhurdanlık yağ türleri içerisinde şunları saymak mümkün olabilir:

Limon yağı

Bergamot yağı

Sedir yağı

Greyfurt yağı

Okaliptüs yağı

Lime yağı

Biberiye yağı

Portakal yağı

Bunların yanında portakal yağı, lavanta, ıtır, okaliptüs yağı gibi çok çeşitli yağlar kullanılabilir.

Buhurdanlık Yağı ve Mumu Olarak Neler Kullanılır, Faydaları Neler?

Buhurdanlık kullanımında yağ seçimi önemlidir. Aynı zamanda kullanım sonrasında temizlemeniz gerekir. Sıvı sabun ile kolaylıkla temizlenebilir. Kullanılan yağların birbirine karışmamasına dikkat etmeniz önemli noktalar arasında yer alır. Buhurdanlık faydaları arasında şunlardan bahsetmek mümkün olabilir:

Lavanta, bergamot gibi yağlar düzenli olarak yakıldığında çakraların açılmasına yardımcı olur.

Meditasyon yapanlar için odaklanmayı artırır.

Strese karşı korunmaya alınırsınız.

Buhurdanlık yakıldığında evlerdeki negatif enerji kolay bir şekilde arındırılır.

Kişi kendisini daha zinde ve mutlu hisseder.

Bunların yanında dekoratif ürünler olduğundan yaşam alanlarınızda farklı bir obje olarak kullanılabilirler.

Buhurdanlık Zararı Var mı?

Buhurdanlıkta kullanılan yağların kişiler için yan etkileri olabilir. Bu yağları seçerken kimyasal özellikleri olmayan doğal yağlar olmasına dikkat edilmelidir. Aynı zamanda kullanım sırasında bu yağların üretildiği bitkilere alerjinizin bulunmamasına da dikkat etmeniz gerekiyor.