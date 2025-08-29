Buji Arızası Nasıl Anlaşılır? Benzinli ve Dizel Araçta Buji Arızası Nasıl Tespit Edilir?

Bujilerin ömrü ve performansı, aracın kullanım koşullarına ve motor tipine göre değişebilmektedir. Genellikle belirli aralıklarla (örneğin, 30.000 ila 100.000 km arasında) değiştirilmeleri önerilir. Ancak, bu süre dolmadan da bujilerde arıza meydana gelebilir. Benzinli ve dizel araçta buji arızası nasıl anlaşılır, nasıl tespit edilir sorularına ek olarak böyle bir durumda aracınızı en kısa sürede bir uzmana göstermenin en doğru yaklaşım olacağını söyleyebiliriz.

Buji Arızası Nasıl Anlaşılır?

Benzinli motorda buji sorunları genelde zor çalışma, tekleme (misfire), rölantide dalgalanma, hızlanmada silkelenme ve artan yakıt tüketimi olarak kendini gösterir. Egzozda çiğ benzin kokusu, performans kaybı ve motor arıza ışığı (çoğu zaman P0300–P030x misfire kodları) tipiktir; soğukta daha belirginleşebilir.

Sökülen bujinin rengi ve durumu çok şey anlatır: kuru siyah kurum zengin karışımı/ateşleme zayıflığını, bembeyaz iz fakir karışımı/aşırı ısıyı, yağlı buji segman-sübap keçesi gibi yağ yakmayı, benzinle ıslak buji ise kıvılcımın hiç oluşmadığını düşündürür. Elektrot aşınması, porselende çatlak ve yanlış tırnak aralığı (gap) da misfire sebebidir.

Teşhiste önce basit olanı ele: OBD ile silindir kodunu oku, şüpheli bujiyi sağlam bir silindirle yer değiştir (swap testi); misfire silindiri yer değiştiriyorsa buji büyük ihtimalle hatalıdır. Bobin/enkoder veya kablo sorunları benzer şikâyet yapabileceğinden, bu parçaları da aynı mantıkla çaprazlamak iyi sonuç verir.

Benzinli ve Dizel Araçta Buji Arızası Nasıl Tespit Edilir?

Benzinli araçta tanı, sürüş belirtileri + OBD kodları + görsel/ölçümsel kontrol üçlüsüne dayanır. Şüpheli silindirde bujiyi söküp rengine, elektrot boşluğuna ve izolasyona bak; tork değerine uygun yeni/sağlam buji ile deneme yap. Sorun devam ederse bobin (coil-on-plug) ve enjektör testi gündeme gelir; vakum kaçakları da (çatlak hortum/emme manifoldu contası) misfire yaratabilir.

Dizel araçlarda klasik "ateşleme bujisi" yoktur; ısıtma bujileri yalnızca soğuk çalıştırma ve ilk yanmayı destekler. Arıza çoğunlukla soğukta geç çalışma, ilk dakikalarda tekleme-beyaz duman ve ısıtma lambasının uzun yanması ya da uyarı ile anlaşılır. Doğrulamak için her bir glow plug'un direncini/akım çekişini ölçmek veya OBD'de P0380/P067x gibi ön ısıtma hatalarını okumak gerekir; bazen röle/kontrol modülü arızası da aynı belirtileri verir.