Buket Özgünlü tutuklandı

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında Yaşama Tutunan Patiler Derneği'nin faaliyetleri çerçevesinde hayvanseverler tarafından yapılan yardımları haksız şekilde mal edindikleri iddiasıyla aralarında Dernek Başkanı Buket Özgünlü'nün de bulunduğu 7 şüpheli "Hizmet Nedeniyle Güveni Kötüye Kullanma" ve "Suçtan Kaynaklanan Malvarlığı Değerlerini Aklama" suçlarından gözaltına alındı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheliler Ankara Adliyesi'ne getirildi.

KÖPEK VELİSİ TUTUKLANDI

Soruşturmayı yürüten savcıya ifade veren şüphelilerden biri adli kontrol şartı, 6'sı ise tutuklama talebiyle nöbetçi sulh ceza hakimliğine sevk edildi. Nöbetçi sulh Ceza Hakimliği tarafından Buket Özgünlü, Demet Kılıç ve Ertan Işık'ın tutuklanmasına karar verildi. Öte yandan, Tuğçe Soysal ve Evren Kılıç hakkında ev hapsi adli kontrol kararı, Fatma Özgünlü ve Cemal Özgünlü hakkında yurt dışı çıkış yasağı türünde adli kontrol kararı uygulanmasına hükmedildi. Bir şüphelinin arama çalışmaları devam ederken Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturmanın titizlikle yürütüldüğü öğrenildi.